Madagascar: Nos athlètes brillent, mais la vie nationale suit son cours

La moisson de médailles malgaches continue lors de ce quatrième jour des Jeux des Iles de l'Océan Indien et on ne peut que féliciter nos athlètes qui font honneur à notre pays. Les chiffres du tableau publiés par les responsables titillent la fierté des Malgaches et les amènent à s'intéresser un peu plus aux performances de leurs représentants. Cet intérêt, pour la grande majorité, se traduit par une écoute plus assidue des comptes rendus faits dans les bulletins d'information à la radio ou à la télé, mais cela ne les pousse pas à venir en masse supporter nos compétiteurs.

Nos athlètes brillent, mais la vie nationale suit son cours

Nos représentants ont brillé dans des disciplines phares comme l'haltérophilie, le judo, le taekwondo, le tennis de table. Leurs performances méritent d'être saluées. Le mérite leur revient en premier, mais ils le partagent avec leur encadrement et avec leurs ministres coaches. Les compétitions d'athlétisme ont commencé au stade d'Alarobia devant un public peu nombreux. Pour pouvoir se dépasser et réaliser des exploits, les athlètes ont besoin des encouragements de la foule. Les cyclistes malgaches, malgré tous leurs efforts, ont été surclassés par leurs homologues des autres îles. Nos nageurs ont fait bonne figure face aux Réunionnais et aux Seychellois à la piscine de Vontovorona, Nos basketteurs et basketteuses ont fait honneur à leur réputation et ont dominé leurs adversaires.

Nos handballeurs et handballeuses vont entrer en lice aujourd'hui. Les karatékas vont eux aussi monter sur le tatami. Les Jeux des Iles n'éclipsent, cependant, pas les autres aspects de la vie nationale. Le président de la République a assisté à la sortie de la promotion « Amiral Didier Ratsiraka » à l'académie militaire d'Antsirabe et a demandé à l'armée de préserver l'unité nationale. Les interpellations des partis d'opposition se multiplient et se font de plus en plus pressantes. Le FFKM tire la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut dans le pays.