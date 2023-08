Madagascar: Préservation des océans - Vers la capitalisation des résultats de recherche

Les défis de développement auxquels sont confrontés les États archipélagiques et insulaires (AIS), en raison de leur vulnérabilité géographique, étaient au coeur de l'atelier intitulé « Explorer l'Innovation en Recherche et Science Marine ».

Cet événement, qui s'est tenu le 28 août dernier au Carlton Anosy, a rassemblé des experts, des instituts de recherche, des ONG et des acteurs engagés dans la conservation marine pour discuter de la préservation des écosystèmes marins à travers l'innovation scientifique. Selon les participants, les océans couvrent 71% de la surface terrestre et sont vitaux pour la vie sur Terre. Cependant, leur santé est menacée par des problèmes tels que la surpêche et la pollution marine.

Face à ces enjeux cruciaux, le Forum AIS, conscient de l'importance de la recherche et de l'innovation dans la durabilité marine, a créé la « Vitrine de la Recherche et de l'Innovation » pour promouvoir la collaboration entre les experts afin de relever les défis océaniques. L'atelier, qui a reçu le soutien actif du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB), a été marqué par des présentations et des discussions autour des écosystèmes marins. De leur côté, les participants ont examiné les dernières recherches en la matière, soulignant l'importance de l'unité et de l'innovation pour préserver les écosystèmes marins pour les générations futures.

Progrès technique

Un des objectifs de l'événement était de mettre en lumière les avancées technologiques telles que la robotique sous-marine et l'intelligence artificielle, qui jouent un rôle essentiel dans l'étude et la protection des milieux marins. De plus, l'atelier visait à promouvoir un dialogue fructueux entre les décideurs politiques, les ONG et les scientifiques pour combler le fossé entre la recherche scientifique et les politiques de conservation.

La journée a été ponctuée de séries de présentations démontrant les nouvelles technologies et méthodes développées pour surveiller et préserver les océans. L'accent a également été mis sur la sensibilisation du public et des étudiants à l'importance de la conservation marine et au rôle crucial de l'innovation scientifique dans la préservation des océans pour les générations futures. Bref, l'atelier a clairement démontré que l'innovation scientifique peut jouer un rôle vital dans la sauvegarde des écosystèmes marins, et a renforcé l'appel à l'unité et à l'action concertée pour protéger les précieuses ressources océaniques.