Madagascar: Tennis de table - La deuxième médaille d'or en poche

L'hymne national malgache a raisonné pour la deuxième fois au Forello Tanjombato. Nos pongistes ont remporté la deuxième médaille d'or en double homme. Le tandem a été au beau fixe pour Nativel Jonathan et Luciano Randrianatoandro. Ils ont battu les Maldiviens Shafan-Moosa sans difficulté sur le score de 3 sets à 0 en finale. La compétition ne s'est pas déroulée aussi bien que tout le monde l'espérait. Les Maldiviens, toujours favoris, n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pu résister que lors de deux sets. Ils ont bien maîtrisé la finition en les arrachant très vite (11/9, 11/8). Le dernier set a été à sens unique.

La paire malgache l'a remporté seulement en quelques minutes (11/4). « Cette finale était dure à aborder mais grâce à la solidarité et l'unité que nous avons dans la salle, on a gagné cette finale ensemble. On a joué cette finale collectivement et c'est fait ! », a noté Nativel. Pour les autres équipes malgaches, Riva et Lino ont été battus en quart de finale, tout comme Rhandy et Rinaud qui ont été éliminés par les Réunions. Chez les dames, les Maldiviennes ont ravi la médaille d'or, deux équipes mauriciennes ont complété le podium. Après cette journée de pause, les pongistes affronteront l'épreuve individuelle à partir de demain.