Afrique de l'Est: États archipélagiques et insulaires - Madagascar accueille le 8e forum

51 États, membres de l'AIS Forum ou Forum des États Archipélagiques et Insulaires, sont actuellement à Madagascar.

Un plaidoyer réussi pour Madagascar. Le pays accueille actuellement la huitième réunion des hauts fonctionnaires des États membres de l'AIS forum. Se déroulant à Antananarivo, cet événement international voit la participation de hauts fonctionnaires de cinquante et un états pour « aborder collectivement les problèmes de l'océan dans quatre domaines thématiques de coopération : l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et la gestion des catastrophes ; l'économie bleue ; les débris plastiques marins et la bonne gouvernance maritime ».

Ainsi, la huitième réunion entend « renforcer la coopération concrète entre les états membres ». Ce, dans l'objectif de garantir « un avenir durable ». À ce titre, le développement durable des océans, ainsi que l'identification des innovations et des solutions uniques pour résoudre les défis de l'océan, constitue les engagements du gouvernement et des acteurs nationaux dans le cadre de ce forum.

INN

Ce forum attribuera une attention particulière aux problématiques liées à la pêche Illégale, Non déclarée et non réglementée. « Problématiques qui concernent tous les États insulaires et archipélagiques et qui nécessitent une contribution de toutes les parties prenantes » a fait savoir le Dr Mahatante Tsimanaoraty Paubert, ministre de la Pêche et de l'Économie Bleue. Une synergie des actions entre les États membres de l'AIS et un partage des bonnes pratiques aussi bien gouvernementales que techniques et scientifiques seront donc attendus de cet événement international accueilli par Madagascar.

En prenant en compte les enjeux actuels liés au changement climatique, à l'augmentation du nombre de la population mondiale et à la problématique liée à l'insécurité alimentaire qui en résulte. L'accueil de cette réunion d'une cinquantaine de hauts fonctionnaires des États membres de l'AIS Forum témoigne de l'importance particulière qu'accorde Madagascar à l'océan. Ce qui se traduit par la place que représente l'économie bleue dans le processus de développement du pays.