Madagascar: Athlétisme - 3 médailles d'or pour Madagascar

Une première journée assez mitigée pour l'athlétisme malgache. Sur les 9 médailles d'or au programme de la journée, Madagascar n'a remporté que 3. Claudine Nomenjanahary, la tenante du titre en 100 m dames a su garder son titre.

Elle a survolé la finale de l'épreuve reine en 11'42 devant la Mahoraise, Bacar Nasrane en 11'88 et la Mauricienne, Marie Moirt en 11'85. « Je me suis relevée après une blessure. J'ai continué à me préparer et voilà je remporte l'or du 100 m. Deux autres métaux précieux sont dans mon viseur, l'or du 200m et 4x100m » nous a confié la fille la plus rapide de l'Océan Indien.

Félicité Cynthia, au 400 m haies, était exacte au rendez-vous. Elle a réalisé un chrono de 60'24 et s'offre l'or. La troisième médaille d'or a été l'oeuvre de Patrice, Cynthia, Todisoa et Koloina, au relais 4x400 mixte. Ils ont enregistré un temps de 3'29"68. Dans l'épreuve du 10.000 m hommes et dames, c'est l'hécatombe dans le clan malgache.

C'est la première fois que le 10.000 m dames échappe à Madagascar, une distance que les athlètes malgaches ont dominé. L'or revient à la Mauricienne, Marie Perrier en bouclant la course en 38'39"71. Chez les hommes, le Seychellois, Moïse Iven a créé la surprise en privant Patrick Ralaiarimanana de l'or. 8 médailles d'or sont en jeu ce jour, entre autres le marteau hommes, le triple saut dames, le 100 m haies dames, le 110 m haies hommes, le 5 km marche dames, le poids dames, le 1500 m hommes et dames.