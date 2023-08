Madagascar: Prévision Météo - Baisse de la température, prévue ce jour

Une prévision qui court jusqu'au 4 septembre prochain.

La direction générale de la météorologie de Madagascar (DGM) annonce qu'après le front froid qui s'est positionné au Sud-Est de Madagascar hier, on notera « une baisse significative des températures maximales sur l'ensemble du pays » ce jour. La direction générale de la météorologie annonce une température comprise entre 8° et 24°C dans la matinée et 22° et 36°C dans l'après-midi. Par ailleurs, cette température maximale affichera une tendance légèrement à la hausse à partir de demain avec un flux d'alizé modéré qui va continuer à influencer le temps qu'il fera dans tout le pays.

Ainsi, du 29 août au 4 septembre prochain, la direction générale de la météorologie prévoit un temps globalement venteux pour la matinée d'aujourd'hui. Des pluies d'alizées seront également au menu sur l'ensemble de la partie Est (entre Antalaha et Tolagnaro). Un temps nuageux à couvert avec risque de crachins pourrait avoir lieu sur la partie orientale des hautes terres centrales si l'on s'en tient toujours au bulletin météo de la DGM.

Dans l'après-midi, « les pluies alizéennes seront toujours attendues sur l'ensemble de la partie Est, entre Antalaha et Taolagnaro ». Aussi, « le temps sera nuageux à couvert avec risque de crachins sur la partie orientale des hautes terres centrales » et également sur « les (régions) MELAKY, BONGOLAVA, une partie de VAKINANKARATRA et MENABE avec possibilité d'averses isolées en soirée ».