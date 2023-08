Madagascar: Tennis - Les dames remportent l'or, l'argent et le bronze pour les hommes

Les raquettes malgaches ont conquis le podium avec brio, remportant l'or, l'argent et le bronze dans l'épreuve double à l'Acsa Ambohidahy.

La compétition de double en tennis a atteint son apogée hier lors d'une série de matchs palpitants. Les joueurs et joueuses malgaches ont dominé la scène en récoltant des médailles de tous les métaux précieux possibles. Dans la catégorie dames, la paire de Mitia Voavy et Mialy Ranaivo a étincelé en s'imposant comme les championnes incontestées de l'épreuve double. Dans une finale tendue et captivante, elles ont réussi à vaincre leurs compatriotes Narindra et Harena en trois sets intenses, marqués par des échanges sensationnels (6/4, 4/6, 10/6). Les deux équipes ont montré une détermination sans faille, mais ce sont finalement Mitia Voavy et Mialy Ranaivo qui ont eu le dernier mot, accrochant la médaille d'or à leur palmarès. Cependant, les Akomba n'ont pas seulement brillé dans la catégorie dames. Dans la compétition de double messieurs, la paire Toky Ranaivo et Lucas Andriamasilalao a montré son talent en atteignant la finale.

Malgré une performance remarquable, ils ont dû s'incliner devant la paire réunionnaise, Florent et Giovanni, dans une bataille en trois sets éprouvante (7/5, 3/6, 8/10). Cette confrontation a été un véritable spectacle pour les spectateurs, témoignant de la passion et de l'engagement des joueurs sur le terrain. Rasendra Fenosoa et Roméo ont également marqué leur présence en remportant la médaille de bronze dans la même catégorie de double messieurs. Ils sont victorieux contre l'équipe mauricienne Christopher-Danier, lors du match de la troisième place. Dans l'épreuve de simple, le succès malgache persiste avec deux raquettes malgaches qui se hissent en finale. Toky Ranaivo a montré sa détermination en battant son coéquipier Lucas Andriamasilalao, ce qui lui vaut une place en finale. Il affrontera le talentueux Réunionais Florent Bax pour le titre.

Cette finale promet d'être un affrontement captivant entre des joueurs de haut niveau. Chez les dames, Mialy s'est qualifiée en finale et jouera contre la Réunionnaise Pauline Payet. Mitia Voavy, éliminée par la Réunionnaise Pauline en demi-finale, sera en quête de la médaille de bronze face à la Mauricienne Lennon Zara.