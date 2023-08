Maroc: Durabilité garantie - L'engagement de Samsung sur 20 ans

Casablanca — Samsung réaffirme son engagement en faveur de solutions durables pour la maison, en se basant sur le concept Bespoke d'appareils flexibles qui s'adaptent pour offrir des solutions d'entretien efficaces.

Cette approche vise à réduire le gaspillage en prolongeant la durée de vie des appareils Samsung grâce à leur fiabilité, indique la société dans un communiqué, notant que le remplacement fréquent des appareils ménagers génère du temps et de l'énergie perdus, ainsi que des déchets physiques.

Ainsi, Samsung lutte contre ce gaspillage en proposant des solutions durables et en offrant une garantie exceptionnelle de 20 ans sur les moteurs/compresseurs Digital Inverter de ses produits électroménagers.

Investissement dans la Qualité

Samsung s'engage à fournir des réfrigérateurs et lave-linges de haute qualité et durables qui améliorent la vie des utilisateurs à la maison, et la garantie de 20 ans sur les moteurs/compresseurs des appareils majeurs en est la preuve. Initialement fixée à 10 ans, cette augmentation à 20 ans reflète la confiance de Samsung envers ses produits et son engagement envers eux.

Grâce à des décennies d'investissements continus, Samsung est en mesure d'offrir aux consommateurs des appareils électroménagers associant ses technologies les plus avancées à des designs élégants qui rehaussent l'expérience à la maison, comme en témoignent les derniers appareils Bespoke.

Chaque produit Samsung passe par une phase rigoureuse d'assurance qualité au cours de laquelle les produits sont testés pour garantir leur bon fonctionnement pendant de nombreuses années.

Ce processus est l'une des principales raisons pour lesquelles les produits Samsung Bespoke sont reconnus pour leur qualité. Les technologies Digital Inverter de Samsung (DIT), en particulier, sont le résultat de l'investissement de l'entreprise dans la qualité.

L'Innovation au Coeur de la Durabilité

La technologie Digital Inverter est un composant essentiel des appareils électroménagers qu'elle alimente. Fondée sur plus de 25 ans de recherche et développement, la DIT affecte tout, de l'efficacité énergétique aux performances, en passant par la durabilité des principaux appareils tels que les réfrigérateurs et les machines à laver.

Ainsi, la garantie de 20 ans protégeant l'intégrité de ce composant clé prolonge la durée d'utilisation des appareils, offre une tranquillité d'esprit aux utilisateurs grâce à la fiabilité, et réduit les déchets environnementaux.

Dans les réfrigérateurs, la technologie Digital Inverter prend la forme de compresseurs à inverseur numérique (DIC) agissant comme le coeur de l'unité, faisant circuler l'air froid dans les compartiments.

Le DIC intelligent de Samsung ajuste sa puissance en fonction des circonstances plutôt que de simplement s'allumer et s'éteindre. En pratique, cela signifie que les réfrigérateurs fonctionnent à des réglages de puissance plus élevés pendant les heures d'utilisation intense, comme pendant la journée, et à des réglages de puissance réduits pour économiser de l'énergie pendant les heures d'utilisation faible, comme la nuit.

Le DIC intelligemment efficace peut également ajuster progressivement son niveau de puissance pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie du réfrigérateur en réduisant les cycles de mise en marche et d'arrêt.

Favoriser une Durabilité Quotidienne avec des Solutions Durables

Comme les petits choix quotidiens ont un impact considérable sur la planète, Samsung croit en la force de la durabilité au sein des foyers et intègre des solutions innovantes dans ses appareils de cuisine et de vie.

Ces solutions sont soutenues par une garantie de 20 ans sur les moteurs/compresseurs, illustrant son engagement à rechercher activement des options durables pour la maison.