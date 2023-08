Congo-Kinshasa: Maniema - Le centre de santé de Lokando manque de médicaments

Le centre de santé de référence de Lokando, qui porte le même nom d'un village situe à 60 kilomètres de Kindu (Maniema), n'a pas de médicaments. Son médecin directeur, Gervais Djela Luka, l'a indiqué mardi 29 aout, tout en précisant que ce centre n'est plus approvisionné en médicaments depuis déjà plus six mois.

Le dernier appui du Fonds mondial est intervenu au dernier trimestre de l'année 2022, selon le docteur Gervais Djela.

« Normalement ici au centre de santé de Lokando, on n'a pas de médicaments. Et chose grave, c'est que nos malades arrivent même à décéder en cours de route lors de nos références, vu l'état de délabrement de la route qui n'est pas vraiment en bon état et nous demandons », a précisé le médecin.

Il a par ailleurs demandé « au Gouvernement et aux partenaires et même les gens de bonne volonté et surtout aux fils de Kailo de veiller surtout sur le centre de référence de Lokando, sur l'appui en médicaments et l'entretien de nos routes ».