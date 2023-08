Tunisie: Le CSS a gagné ses deux premiers matches - Les prémices d'un pari gagnant

Le choix du retour de Nabil Kouki à la tête des Noir et Blanc est en train de donner ses premiers fruits. Mais il est encore tôt pour crier victoire

Les deux premiers matches du championnat ont été au-delà des espérances de Nabil Kouki et ses hommes. Six points en or au compteur et le fauteuil confortable de leader provisoire du groupe 2 avec deux précieuses longueurs d'avance sur l'Espérance, accrochée à Tataouine, ça ne peut qu'aiguiser l'appétit et donner des ailes pour le reste du parcours dans la première phase en vue d'obtenir le précieux billet pour le play-off avec le meilleur bonus. Certes, il ne faut pas trop bomber le torse car les deux premiers adversaires tombés dans le piège des Sfaxiens, le CAB et le l'ASM, occupent après deux journées la dernière place avec zéro point.

Ce qui a changé...

À un élément près, l'effectif du CSS est le même que celui que l'ex-coach égyptien Hossem El Badri avait sous la main. Si les résultats sont en ce moment meilleurs, derrière ce changement il y a la touche et l'empreinte du nouvel entraîneur. Nabil Kouki a apporté au CSS ce qui lui manquait : le goût et l'envie de se surpasser. On peut être un groupe moyen, sans joueurs cadres de grand calibre, mais à force de se donner à fond, on devient performant.

Le compartiment défensif des Noir et Blanc est le même avec, pour le moment, une défense à quatre devant Mohamed Ali Gâaloul dans les buts qui est en train de faire oublier de belle manière Aymen Dahmen. Mohamed Salah Mhadhebi et Aziz Saïhi qui gagnent en confiance et maturité sur les deux flancs et la paire centrale Alaa Ghram-Mohamed Nasraoui s'affirme comme l'un des meilleurs remparts défensifs du championnat.

En comparaison avec Hossem El Badri, le mérite de Nabil Kouki et le détail qui a fait la différence, c'est ce milieu de terrain plus équilibré entre travail défensif et approche offensive avec le trio Moussa Bella Conté, Chadi Hammami et Naby Camara. Un joueur sentinelle de ratissage (Moussa ) et deux demis de récupération et de projection vers l'avant (Chadi et Naby).

Cette composition et nouvelle répartition des tâches à l'entrejeu a permis la métamorphose de la ligne avant avec Baraket Hmidi et Achraf Habbassi plus entreprenants et très actifs sur les couloirs pour mieux écarter le jeu et alimenter le joueur de pointe Amen Allah Haboubi en centrages, passes en retrait et ballons dans les intervalles.

C'est devenu rassurant comme ossature de base de l'équipe avec plein de jokers sur le banc : Constant Kouamé en défense en cas de choix d'une défense à trois, Stéphane Gnaly, Waddhah Zaidi et Faress Néji (en attendant que la nouvelle recrue guinéenne Fodé Camara se porte mieux physiquement) et Diby Béranger Gautier comme solution pour une attaque à deux têtes.

Pour un CSS en phase de transition et de reconstruction, Nabil Kouki était le profil idéal pour ce vaste chantier. Jusqu'à maintenant et en si peu de temps, c'est un début bien négocié. En attendant, bien entendu, dans la durée la grande confirmation. Nabil Kouki à la tête du CSS, ça s'annonce un pari gagnant.