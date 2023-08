Afrique: Ligue 1 | Mise à jour de la 2e journée - ST-OB (Cet après-midi 16h30 au Bardo) - La passe de deux !

Réussissant leur entrée en matière en championnat, signant chacun une victoire, le Stade Tunisien et l'Olympique de Béja ambitionnent de rester sur leur lancée.

La deuxième journée de la Ligue 1 se clôture cet après-midi avec la tenue du match en retard opposant au Complexe Hédi Ennaïfer la formation stadiste à son homologue béjaoise.

Réussissant leur entrée en matière en championnat, signant chacun une victoire, le Stade Tunisien et l'Olympique de Béja ambitionnent de rester sur leur lancée en alignant la passe de deux. Toutefois, les Stadistes abordent cette rencontre avec deux avantages et non des moindres. Ils évoluent d'abord à domicile. Ensuite, ils sont beaucoup plus frais que leurs hôtes. Par ailleurs, c'est cet atout fraîcheur qui a poussé les Stadistes à rejeter la requête de leurs hôtes de reporter le match à une date ultérieure.

Arrivés hier matin

Alors que le match retour comptant pour le 1er tour préliminaire de la Coupe de la CAF contre la formation libyenne a eu lieu dimanche, les Béjaois n'ont regagné Tunis qu'hier. Une arrivée tardive qui les empêche de préparer leur match en retard contre le Stade Tunisien, chose qui a poussé le bureau directeur béjaois à demander, lundi dans la journée, à la Lnfp de reporter la rencontre à une date ultérieure.

%

La réponse de la Ligue n'a pas tardé puisqu'elle a publié lundi soir la désignation des arbitres des deux matches en retard, celui d'hier opposant l'ESS à l'USBG et la rencontre de cet après-midi entre le ST et l'OB. Un rejet qui s'explique par le droit du Stade Tunisien de refuser le report du match d'autant que sa désignation pour aujourd'hui se conforme aux règlements.

Fraîcheur contre volonté

Si le Stade Tunisien est allé chercher la victoire à Soliman lors de la première journée, l'OB s'est imposé à La Marsa devant le champion de Tunisie en titre, l'Etoile du Sahel.

Sur le papier et en termes d'arguments à faire valoir, les deux protagonistes se valent. Sur le terrain, le facteur de la fraîcheur physique jouera sans aucun doute en faveur des Stadistes qui, en plus, ont eu tout le temps nécessaire pour préparer leur match contrairement à leurs hôtes.

Outre la fatigue du voyage, l'entraîneur béjaois, Nabil Nghiz, ne disposait que de l'après-midi d'hier pour effectuer une légère séance d'entraînement. Le coach béjaois ne peut compter que sur la volonté de ses joueurs pour une réaction d'amour-propre après l'élimination précoce en Coupe de la CAF.

Il faudra aussi vaincre le facteur fatigue pour sortir un match correct et pourquoi pas créer la surprise et vaincre le Stade Tunisien chez lui.

En football, tout est possible. Les Stadistes sont donc avertis : ils ont l'avantage d'évoluer à domicile et afficher complet. Aucune blessure n'étant signalée. Leur adversaire se déplace aussi au grand complet.