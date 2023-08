Afrique: Le Laboratoire national de référence du Botswana pour le VIH est désigné centre d'excellence et centre collaborateur de l'OMS

communiqué de presse

La République du Botswana et l'Organisation mondiale de la Santé ont annoncé aujourd'hui que le Laboratoire national de référence du Botswana pour le VIH était désigné centre collaborateur de l'OMS compte tenu de l'excellence de ses travaux dans le domaine du diagnostic de l'infection à VIH et des possibilités, pour lui et l'OMS, de collaborer plus étroitement pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes vivant avec le VIH.

Les systèmes de diagnostic et de laboratoire botswanais se sont considérablement améliorés, en ce qui concerne notamment les capacités humaines, la détection et la gestion des événements de santé publique et des flambées, les délais d'obtention des résultats de laboratoire, l'éventail d'analyses effectuées par les laboratoires de santé publique nationaux, le séquençage génomique permettant de repérer les signaux forts nouvellement découverts, ainsi que l'accréditation des laboratoires pour qu'ils assurent des services de qualité et mieux conçus.

L'accréditation selon ces normes permet non seulement aux laboratoires publics botswanais de rivaliser avec les meilleurs laboratoires du monde, mais donne aussi l'assurance aux patients et aux cliniciens que la prise en charge et les soins reposent sur un diagnostic correct.

Non seulement le Laboratoire national de référence du Botswana pour le VIH est accrédité selon la norme ISO 15189, mais il a également été désigné laboratoire de l'OMS pour la pharmacorésistance du VIH (VIHResNet, réseau OMS de laboratoires pour la pharmacorésistance du VIH) en 2019. Le cadre opérationnel des laboratoires de l'OMS pour la pharmacorésistance du VIH donne des orientations sur le mode de fonctionnement des laboratoires du HIVResNet, qui ont pour mission de contribuer à la surveillance de la résistance du VIH au niveau national, régional et mondial en fournissant des résultats de génotypage exacts sous une forme standardisée, conforme aux spécifications de l'OMS.

Compte tenu de cette évolution, le Gouvernement botswanais a pris la décision délibérée de désigner le Laboratoire national de référence du Botswana pour le VIH centre collaborateur de l'OMS pour la pharmacorésistance du VIH et pour d'autres tests diagnostiques. Cette décision a été entérinée par la signature de la désignation par le Dr Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, Président de la République du Botswana, et par le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Gaborone (Botswana) ce matin.

« Le fait que ce laboratoire soit désigné centre collaborateur de l'OMS donne l'assurance à notre pays que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de l'OMS fixé à 2030 en matière de lutte contre l'épidémie », a déclaré le Dr Masisi.

Le Dr Tedros a déclaré : « Le Laboratoire national de référence du Botswana pour le VIH est depuis longtemps un centre d'excellence capable de relever les défis de la lutte contre le VIH et d'aider le secteur de la santé et les communautés dans leur ensemble à fournir les services de diagnostic et les informations nécessaires pour faire des choix éclairés et centrés sur les patients. L'OMS est fière de compter le laboratoire parmi ses centres collaborateurs et se réjouit à la perspective de collaborer encore plus étroitement avec lui pour prodiguer aux personnes vivant avec le VIH l'aide et les soins dont elles ont besoin. »

Pour de plus amples d'informations, veuillez contacter le Dr Christopher Nyanga au Ministère de la santé à l'adresse [email protected] ou M. Paul Garwood au bureau de la communication du Directeur général de l'OMS à l'adresse [email protected].