Maroc: L'Association nationale des Médias et des Éditeurs tient son Assemblée générale ordinaire

Rabat — L'Association nationale des Médias et des Éditeurs (ANME) a tenu, mardi à Casablanca, son Assemblée générale ordinaire à laquelle furent conviés divers représentants et patrons des différents médias nationaux: presse écrite, digitale, presse régionale et radio privées.

A l'ordre du jour de cette rencontre, la présentation des rapports moral et financier de l'association qui ont été approuvés à l'unanimité par les membres présents, en plus du traitement de questions très diverses relatives aux contraintes liées au secteur, indique l'ANME dans un communiqué.

En prélude à ces discussions importantes, l'Assesseur et membre du bureau exécutif de l'ANME, Fatima Ezzahra Ouriaghli, a accueilli chaleureusement les participants et a partagé des perspectives essentielles pour atténuer les défis qui touchent la profession, rapporte la même source.

"L'Association travaille sans relâche à renforcer les synergies destinées à rehausser le statut des entreprises de presse et du corps journalistique dans son ensemble", a souligné Mme Ouriaghli, citée dans le communiqué. Elle a également reconnu les efforts incessants du président de l'ANME, Driss Chahtane, pour accélérer la concrétisation des objectifs majeurs de l'association, qui visent à améliorer la situation stratégique du secteur.

%

Dans un témoignage marquant de l'engagement continu envers l'ANME, le fondateur et ex-Président de l'association, Abdelmounaim Dilami, a exprimé sa joie quant au rôle continu que joue l'association pour le développement de la situation de la presse au Maroc. "Je salue le Président pour ses efforts inlassables, qui contribuent quotidiennement à la réalisation pleine des objectifs de cette institution", a déclaré M. Dilami.

De son côté, M. Chahtane n'a pas manqué de souligner l'urgence et la nécessité de développer des médias autonomes et puissants, à mêmes de soutenir le progrès du Maroc tout en préservant la dignité des journalistes.

"Notre pays a besoin d'entreprises médiatiques robustes et de journalistes honorés, et l'association oeuvre activement, en concertation avec les différents acteurs du secteur, à rendre les entreprises de presse plus impactantes et plus prospères", a affirmé M. Chahtane. Il a également partagé avec l'auditoire les différents projets portés par l'association, dont un événement de dimension arabe et une initiative de réglementation des accréditations des journalistes sportifs.

M. Chahtane a souligné l'importance de la collaboration avec le ministère de tutelle et d'autres départements concernés pour atteindre tous ces objectifs.

De son côté, ajoute le communiqué, le président du Conseil national de la Presse, Younes Moujahid, a appelé à l'ouverture d'un dialogue qui soit porteur de changements pour la presse nationale.

"Plus que jamais, nous devons nous pencher en profondeur sur la situation de la presse nationale, notamment face à un monde qui change et où l'intelligence artificielle est entrain de prendre de l'ampleur en menaçant le métier même de journaliste", a-t-il souligné. Il a ainsi exhorté l'assistance à faire preuve d'unité, tout en privilégiant l'instauration d'un débat national capable de guider le secteur vers un avenir plus radieux.

L'Assemblée générale ordinaire de l'ANME a été marquée par la richesse des discussions et des échanges entre les membres. Les participants ont soulevé un large éventail de problèmes cruciaux qui entravent le développement continu de la presse au Maroc, relève le communiqué, notant que cette tribune d'échanges a permis aux membres de partager leurs perspectives et leurs expertises, contribuant ainsi à la formulation de solutions concertées.

Les débats ont particulièrement mis en lumière la nécessité de renforcer les liens entre les médias et les éditeurs, tout en promouvant un environnement de travail propice à l'épanouissement des journalistes et à l'excellence journalistique. La diversité des opinions exprimées a témoigné de l'engagement collectif à affronter les défis en unissant les forces et de guider la profession vers une nouvelle ère d'innovation et de pertinence, conclut-on.