Afrique de l'Est: Les Seychelles ont 8 médailles d'or après la quatrième journée des Jeux des îles de l'océan Indien

L'équipe des Seychelles a remporté six médailles d'or lors de la quatrième journée des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, portant le total à huit.

Les médailles d'or de mercredi ont été obtenus des épreuves de natation, d'haltérophilie et de boxe.

Le nageur Simon Bachmann a remporté sa deuxième médaille d'or en terminant premier au 200 m papillon masculin en 2 minutes 4,91 secondes. À la deuxième place se trouvait le nageur réunionnais Clément Rivière et le troisième Victor Ah Yong de l'île Maurice.

Deux autres médailles d'or ont été remportées dans la compétition d'haltérophilie avec Chakira Rose dans la catégorie +87 kg. Elle a remporté ses médailles d'or après avoir franchi 102 kg en épaulé-jeté.

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a envoyé un message de félicitations à Mme. Rose.

"Félicitations à notre poids léger et membre des Forces de défense des Seychelles (SDF), le soldat Chakira Rose, qui a remporté 2 médailles d'or et 1 d'argent. Merci pour la performance exceptionnelle et pour avoir ramené les médailles à la maison", a déclaré M. Ramkalawan.

Deux médailles d'or ont également été remportées lors des finales de boxe au cours desquelles les Seychelles comptaient cinq boxeurs.

%

Dasheil Fanchette a décroché la première place chez les 80 kg en battant le Mauricien Jefferson Marguerite. Keddy Agnes a remporté l'or après avoir éliminé le Réunionnais Didier Jean-Baptiste au premier tour dans la catégorie des +92 kg.

En athlétisme, Iven Moise a remporté l'or au 10 000 m en 30 minutes 48,66 secondes.

Les Seychelles sont toujours 4ème au tableau des médailles avec 61 médailles - 8 d'or, 30 d'argent et 23 de bronze tandis que Madagascar est en tête avec 144 médailles - 72 d'or, 35 d'argent et 37 de bronze, suivies de Maurice et de la Réunion.

Lors des derniers JIOI à Maurice en 2019, les Seychelles ont remporté 111 médailles, dont 28 d'or.

Dans les sports d'équipe, l'équipe féminine de volley-ball est en demi-finale après avoir battu Maurice 3-1 pour terminer première du groupe B.

L'équipe masculine de basket-ball des Seychelles a également remporté son match mercredi 67-43 contre Maurice lors de son match d'ouverture. Les Seychellois affronteront Mayotte jeudi.