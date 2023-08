Afrique: 6ème journée des qualifications CAN 2023 - Le Sénégal se ravise et fera le déplacement de Kigali

Le Sénégal a finalement décidé de faire le déplacement au Rwanda pour le dernier match des qualifications de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce sera le 9 septembre 2023 au stade Huye.

L'information relayée par sudquotidien.sn a été confirmée hier, mardi 29 août, à travers un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ce sera, informe la même source, avec l'Equipe nationale espoir dirigée par les sélectionneurs Malick Daf et Pape Thiaw.

Après avoir contesté la décision du Rwanda de jouer à Kigali le match retour dans des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2024 en Côte d'Ivoire, la Fédération sénégalaise de football a finalement infléchi sa position en décidant de mettre fin à la polémique qui s'est installée depuis quelques jours autour de la rencontre Sénégal-Rwanda, comptant pour la sixième et dernière journée dans le but de consolider davantage les relations entre Dakar et Kigali et surtout entre les deux présidents Paul Kagame et Sall. Le Rwanda avait accepté de recevoir le Sénégal au stade du Président Abdoulaye Wade.

«La Fédération Sénégalaise de Football informe le public qu'après échanges avec les autorités de la CAF et dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement au Stade de Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023», indique le communiqué rendu public hier, mardi 29 août.

... avec son équipe B

Pour ce déplacement, le Sénégal a également décidé de se déplacer sans ses cadres de la sélection A. Mais avec son équipe espoir qui sera conduite par les sélectionneurs Malick Daf et Pape Thiaw. «L'équipe nationale qui sera dirigée par les coaches Malick Daf et Pape Bouna Thiaw quittera Dakar le 06 septembre 2023 pour affronter l'équipe du Rwanda le 09 septembre 2023», informe la même source.

La Fédération rwandaise, on le rappelle, avait obtenu un accord de principe pour que le match (Sénégal-Rwanda) retour se joue à Kigali. La FSF dans une lettre adressée à la CAF a expliqué que l'accord de principe ne signifiait pas accord définitif et avait demandé à accueillir également le match retour le 9 septembre. Un élément nouveau s'est entre temps introduit dans cette dernière fenêtre avec le match amical contre l'Algérie le 12 septembre à Dakar.

Aux yeux de la FSF, il est plus important que le match Sénégal-Rwanda qui a perdu son enjeu avec l'élimination du Rwanda, la qualification du Sénégal assuré de terminer premier du groupe quel que soit le résultat entre le Mozambique et le Bénin à Maputo. Pour se justifier, le président Augustin Senghor, a soutenu que des contraintes liées au calendrier et un engagement préalable avec l'Algérie. L'instance rwandaise CAF avait aussi répondu en parlant de «volte-face spectaculaire» de la FSF. Tout en se plaignant auprès de la CAF.