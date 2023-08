Ethiopie: Le Conseil des ministres a adopté des décisions lors de sa 24ème réunion ordinaire.

document

Addis Ababa — Le Conseil des ministres a discuté aujourd'hui sur diverses questions lors de sa 24e réunion ordinaire et a adopté des décisions.

Les décisions de la 24ème réunion ordinaire du Conseil des ministres :

1. Le Conseil a d'abord examiné trois accords de prêt signés avec le gouvernement italien qui s'élève à 56 millions d'euros pour soutenir les plans de développement du gouvernement, dont 10 millions d'euros seront utilisés pour la mise en oeuvre du projet visant à améliorer la chaîne de valeur du café. En outré, les 22 millions d'euros serviront à accroître la création d'emplois dans les zones rurales et à soutenir le secteur agro-industriel.

Les 24 millions d'euros restants serviront à mettre en place un système de développement et de gestion durable des ressources en eau dans les bassins d'Awash et de Wabi Shebele. Le conseil a confirmé que tous les prêts sont sans intérêt, disposent d'un délai de grâce de 16 ans, seront remboursés dans 30 ans et sont conformes à la politique de crédit du pays.

2. Le Conseil a ensuite discuté de deux accords de prêt signés avec l'Association internationale de développement. L'approbation des deux accords se traduira par un prêt de 250 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'électricité des communautés rurales et à faible revenu, ainsi qu'un prêt de 50 millions de dollars pour soutenir le renforcement des services du secteur du développement des ressources humaines.

Le conseil a également confirmé que les deux contrats de prêt sont sans intérêt et que des frais de service de 0,75% sont payés pour le service fourni par l'association dans la gestion du prêt, qu'ils ont un délai de grâce de 6 ans et qu'ils sont payés en 38 ans et sont en ligne avec la politique de crédit du pays.

3. En outre, les programmes présentés en termes de facilitation des relations extérieures ont également été discutés au conseil. L'accord signé avec le gouvernement de la Fédération de Russie sur la protection commune des inventions intellectuelles obtenues dans le cadre de la coopération militaro-technique est un autre sujet discuté par le Conseil.

L'objectif de l'accord est de réaffirmer la volonté de renforcer l'amitié entre les deux pays, d'avoir une meilleure compréhension mutuelle et une meilleure coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle à travers le processus de coopération militaro-technique bilatérale, ainsi que d'empêcher conjointement violations des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être rencontrées dans le processus de coopération. Confirmant qu'il a été signé sur la base, il l'a approuvé à l'unanimité et a décidé de le transmettre à la Chambre des Représentants du Peuple.

4. Le Conseil a discuté de l'accord sur la création de l'Agence africaine des médicaments, pour protéger la qualité des médicaments des pays membres, pour accroître la capacité et l'efficacité des organismes de contrôle de la qualité des médicaments en soutenant les efforts déployés par notre pays. en ce qui concerne le contrôle des médicaments, relier les médecines traditionnelles de notre pays au système médical moderne, ainsi que promouvoir l'échange de médicaments entre les pays membres. Il a été souligné que les principales activités de l'agence sont la mise en place d'un système de contrôle coordonné. Le conseil a longuement discuté de l'accord et a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple pour approbation en ajoutant des ressources.

5. Une autre question discutée par le conseil est le contrat de travail avec le gouvernement libanais. Étant donné que notre pays compte un grand nombre de citoyens au Liban, un accord a été soumis au conseil, censé contribuer à protéger les droits de ces citoyens et à renforcer nos relations diplomatiques. Le conseil a confirmé que la signature de l'accord est un accord qui permettra aux Ethiopiens engagés dans divers domaines de travail au Liban et de protéger leurs droits pour ceux qui partiront travailler à l'avenir.

6. Le Conseil a ensuite discuté des accords bilatéraux signés avec les gouvernements de la Corée du Sud et de l'Inde concernant l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Un accord a été présenté au Conseil, qui devrait être d'une grande utilité pour les hauts responsables du gouvernement, les diplomates et les citoyens titulaires de passeports diplomatiques, en facilitant leur travail. Après de longues discussions sur l'accord, le conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple pour approbation en ajoutant des ressources.

7. Enfin, le conseil a discuté de l'accord commercial signé avec le gouvernement du Pakistan et un accord a été présenté au conseil des ministres dans lequel il était estimé que l'approbation de l'accord renforcerait les bonnes relations entre les deux pays dans les domaines. de la politique et de l'économie, du commerce et de l'investissement, ainsi que de la diplomatie, et leur coopération pour faire avancer des positions communes dans les forums internationaux. Après avoir longuement discuté de l'accord, le conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des Représentants du Peuple pour approbation.