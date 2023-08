Afrique: L'adhésion aux BRICS soutiendra le commerce et l'investissement de l'Éthiopie - Professeurs chinois

Addis Ababa — Des professeurs chinois ont déclaré à l'ENA que l'adhésion aux BRICS renforcerait la coopération de l'Éthiopie en matière de commerce et d'investissement.

Dans une interview exclusive, Yanghua Huang, professeur d'économie à l'université Renmin et chef du département d'économie industrielle, a déclaré que le bloc des BRICS revêtait une importance multiple pour les pays en développement.

Les nouveaux pays membres doivent être prêts à bénéficier du bloc émergent, car les BRICS disposent de nombreuses infrastructures, de parcs industriels et d'autres plans de développement, a ajouté le professeur.

Le professeur d'économie a souligné que l'adhésion de l'Éthiopie au bloc ouvrira de multiples opportunités pour le pays.

Selon lui, cela permettra également à l'Éthiopie de renforcer sa coopération économique et de développement avec les pays membres.

Le professeur Yanghua Huang, qui a noté que les pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont des économies gigantesques et une population importante, a ajouté que cela était très bénéfique.

L'adhésion de l'Éthiopie à ce bloc renforcera la coopération entre les gouvernements et les institutions et améliorera la coopération en matière de commerce et d'investissement, a déclaré le professeur.

En outre, il a déclaré que la nouvelle banque de développement permettra aux pays membres d'obtenir directement un meilleur soutien financier.

Le professeur Yanghua a également souligné que les entreprises chinoises auront l'occasion de faire des pays membres des BRICS leur première destination d'investissement.

Mentionnant que cela profitera à l'Éthiopie, il a souligné que le gouvernement devrait faire davantage pour tirer parti de ces opportunités en identifiant correctement les domaines de coopération.

L'Éthiopie étant un pays doté d'une population nombreuse et d'une main-d'oeuvre productive importante, il est important de se concentrer sur les secteurs susceptibles de créer de nombreuses opportunités d'emploi, a-t-il ajouté.

Le professeur a conseillé de se concentrer sur les industries créatrices d'emplois dans un pays à la population nombreuse et à la force de production considérable.

He Keyong, professeur d'études étrangères à l'université de Minzu, a déclaré pour sa part que l'Éthiopie est un pays très important dans l'histoire et qu'elle devrait apprendre de la civilisation de ses ancêtres et acquérir l'expérience d'autres pays afin d'assurer sa prospérité économique.

La demande d'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS a été acceptée lors du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg la semaine dernière.

L'Éthiopie est l'un des six pays autorisés à rejoindre le bloc.

Dans sa déclaration à la suite de l'approbation, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'adhésion de son pays au bloc des BRICS contribuera grandement à la réalisation de la coopération Sud-Sud.