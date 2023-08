Madagascar: Volley-ball - Les équipes homme et dame en demi-finale

Les volleyeurs malgaches poursuivent leur petit bonhomme de chemin au Gymnase d'Ankatso. Les deux équipes homme et dame ont validé leur ticket pour le carré d'As.

L'équipe masculine a battu la formation réunionnaise sur le score de 3 sets à 1. La bande à Tsiory a entamé la première manche sur le score de 25/17. Les Malgaches se sont fait rattraper dans la deuxième manche. Après avoir remporté le troisième set (29/27), les protégés de Sarambe Serge Eric étaient en ballotage favorable. Ils ont su gérer leur avantage dans la quatrième manche.

Pourtant, ils ont connu toute la peine du monde avant de venir à bout de leur adversaire sur ce dernier set (27/25). Cette rencontre a été marquée par une bataille entre père et fils. Heritiana Rivoharilala, de l'équipe de la Réunion s'est opposé à son père, Lalabe, celui de l'équipe nationale malgache. « Les Réunionnais ont travaillé dur sur le plan technique. Ils peuvent tout faire dans la situation critique. Pour nous, on a eu des problèmes au niveau de la touche contre. Pourtant, on a pu minimiser nos fautes », a fait savoir Rakotoandriniana, le capitaine d'équipe.

Judicaël et ses coéquipiers joueront contre les Seychellois en demi-finale ce jour au Palais des Sports Mahamasina à partir de 9 heures. « Nous avons déjà préparé ce match en observant la façon dont l'adversaire a joué. On ne doit pas sous-estimer les Seychellois, en travaillant en plus. D'ailleurs, on a encore des rectifications à faire comme au niveau de la réception et du contre », a ajouté le coach.

Chez les dames, les volleyeuses malgaches ont écrasé les Réunionnaises sur le score de 3 sets à 0 (25/12,25/19,25/16) pour le compte du match retour du groupe A. Victorieuses durant la double confrontation, la troupe à Fitia se qualifie en demi-finale. Elles rencontreront les Mauriciennes ce jour à Mahamasina.