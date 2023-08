Madagascar: Athlétisme - Sidonie, Tsima et Donna s'emparent de l'or

La pensionnaire du centre de développement d'athlétisme de Dakar, Sidonie a gardé son titre au 100 m haies aux Jeux des Iles de l'Océan Indien sur la piste du Stade d'Alarobia.

La hurdler malgache, Sidonie Fiadanantsoa, reste égale à elle-même. L'athlète malgache a remporté l'or du 100 m haies. Elle a signé un temps de 13"14 devant la Réunionnaise, Conde Turpin, créditée d'un temps de 13"17 et Estella Ravololonihanta complète le podium avec 14"65. La pensionnaire du centre de développement de Dakar a amélioré son temps, réalisé lors des Jeux des Iles à Maurice en passant de 14"35 à 13"14.

« Je suis une combattante malgré mon état de santé et j'ai réalisé cette mission et surtout qu'on m'avait annoncé qu'il y a une Mauricienne » a déclaré, Sidonie. A Kinshasa, elle a signé un temps de 13 »01. En décathlon, Donna Rakotoniaina s'est adjugé de la médaille d'or. Il a remporté toutes les épreuves au programme et totalise 5709 points. Il a réalisé un chrono de 11"47 en 100 m, de 16"04 au 110 m haies, de 54"20 au 400 m haies. En disque, il a réalisé 28m71, 9m63 au lancer de poids, 50m60 au javelot, 3m10 au saut à la perche, 6m22 au saut en longueur.

Le Réunionnais, Marie Théo finit deuxième avec 5214 points et Blanc Mandaly termine à la troisième place, crédité de 4651 points. Au 1500 m, Tsima Tahinjanahary avec 4'03"61 est monté sur la plus haute marche du podium. Heriniaina Rakotondrainy l'a poursuivi de près à la seconde place avec 4'03"80.

Chez les dames, l'or est revenu à la Réunionnaise, Emma Metro (4'42"05) devant Marthe Ralisinirina (4'43"83). Au 5km dames, Lucie Raharimirisia s'est contentée de la médaille d'or avec un chrono de 27'35"23 derrière la Mauricienne, Prisca (26'26"90). Huit autres nouvelles médailles d'or sont à la clé ce jour à savoir, 10 km marche hommes, marteau dames, javelot dames et hommes, triple saut hommes, perche hommes et les 400 m hommes et dames.