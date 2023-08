Madagascar: UE - Un dialogue politique pour aborder les élections

Les sujets sur les élections s'invitent au 11ème dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement malgache qui a eu lieu hier au ministère des Affaires étrangères.

Les prochaines élections préoccupent la coopération avec les partenaires techniques et financiers. L'Union européenne qui a déjà annoncé son soutien financier en vue de l'organisation des scrutins du 09 novembre et du 20 décembre, notamment dans le cadre du basket fund géré par le programme des Nations Unies pour le développement, compte également offrir des enveloppes pour appuyer les observateurs nationaux regroupés au sein de l'observatoire Safidy.

Cette organisation de la société civile est déjà active sur les questions de citoyenneté et bénéficiera l'accompagnement financier des européens pour les prochaines élections. « L'Union européenne a réitéré son soutien sur l'ensemble du processus électoral et souhaite que ce dernier soit transparent, démocratique, inclusif et donnant place à la liberté d'expression », indique-t-on. Aussi, l'ambassadrice européenne, Isabelle Delattre, a déclaré, hier à l'issue du 11ème dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement malgache, la venue d'experts européens sur les élections. Ils seront dans nos murs dans les prochaines semaines, fait-on savoir.

Impacts

Les questions internationales relatives à la guerre en Ukraine étaient également dans l'ordre du jour de cette rencontre de haut niveau à Anosy, hier. Les européens qui réitèrent leur soutien à l'Ukraine contre l'agression russe, selon Isabelle Delattre, renforce leur position sur cette question. Le gouvernement malgache, quant à lui, n'a pas toujours changé d'un iota sur sa position de « neutralité » dans ce conflit.

Pourtant, les impacts de l'agression russe sur le marché des matières premières et la chaîne d'approvisionnement mondial des graines, ne laissent pas insensibles les pays comme Madagascar. Selon la délégation de l'Union européenne, le dialogue politique d'hier a permis aux « deux parties d'exprimer leurs positions par rapport au conflit en Ukraine et les impacts de celui-ci en Afrique et à Madagascar, surtout sur la sécurité alimentaire ».

325 millions d'euros

La coopération économique a été également dans l'agenda hier à Anosy. Échanges commerciaux et accords de pêche figurent en première ligne des sujets qui ont été abordés par la délégation européenne devant le gouvernement. En effet, l'ambassadrice européenne a annoncé la tenue, dans quelques jours à La Réunion, de la réunion d'une commission mixte dans le cadre de la mise en oeuvre du nouvel accord de pêche qui vient d'entrer en vigueur en juillet dernier.

Cette rencontre a pour vocation de définir les actions prioritaires de l'appui sectoriel nécessaire pour ce nouvel accord, toujours selon Isabelle Delattre. Cette dernière a également évoqué le nouveau projet de coopération économique « Global Europe » pour 2021-2024.

Une enveloppe de 325 millions d'euros est attribuée à cette initiative qui sera axée sur la gouvernance, la santé, l'éducation, l'énergie ainsi que le développement rural dans le grand sud. Notons que le dialogue politique est érigé en une « plateforme de discussion qui se tient régulièrement, pour permettre aux deux parties d'approfondir les engagements concrets dans le partenariat », selon la délégation de l'Union européenne.