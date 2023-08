Madagascar: COI - Pour la paix et la stabilité dans l'organisation des processus électoraux

Un atelier se tient à l'hôtel Radisson du 30 août au 1er septembre prochain. Une conférence régionale portant sur les bonnes pratiques pour la paix et la stabilité dans l'organisation des processus électoraux.

Elle rentre notamment dans le cadre de bonnes pratiques pour la paix et la stabilité dans l'organisation des processus électoraux. En fait, c'est une rencontre régionale entre organes de gestion électorale, des partis politiques, des organisations de régulation et de formation de médias et des organisations internationales autour des standards internationaux des élections.

Elle vise également à partager les leçons apprises autour de l'organisation de processus électoraux dans la région. Elle est organisée par la Commission de l'Océan Indien (COI) à travers son projet « gouvernance, paix et stabilité », en collaboration avec le réseau électoral de l'océan Indien pour renforcer la connaissance des commissions électorales et des partis politiques.

Cadres légaux

Il en est de même des régulateurs de médias et d'organisations et d'organisations de formations sur les cadres légaux électoraux et les procédures électorales prenant en compte les normes internationales et régionales dans le cadre du cycle électoral. Cet atelier va aussi appuyer l'échange et le partage d'expérience entre membres des organes de gestion des élections via des missions d'imprégnation et des échanges par les pairs ainsi que proposer, partager et promouvoir des règles de couverture journalistiques éthiques en période électorale.