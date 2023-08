Afrique de l'Est: L'Angola veut accélérer l'octroi de visas touristiques

Luanda — Le Gouvernement angolais envisage d'établir un régime d'entrée sans visa pour les citoyens de plusieurs pays ainsi que de simplifier les procédures d'octroi de visas touristiques pour certaines nations.

Le texte vise à accélérer et à réduire la bureaucratie dans les processus de traitement.

La mesure a été approuvée par le Conseil des ministres, réuni ce mercredi en session ordinaire dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Dans le domaine de la Culture et du Tourisme, l'amendement au Statut Organique de ce ministère (Culture et Tourisme) a été approuvé, en vue d'ajuster la structure du Bureau Juridique et des Changes à la nouvelle dynamique entreprise par l'organisme.

Quant au secteur de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS), le Conseil des ministres a approuvé le décret présidentiel qui crée le Mécanisme de dialogue public-privé pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, un organe à caractère consultatif.

Le décret établit, entre autres aspects, des règles sur les formes de participation à la définition et au suivi des politiques d'enseignement technique et de formation professionnelle.

Le document vise à intensifier les échanges entre l'Exécutif et les partenaires sociaux, en vue d'une gestion de plus en plus participative des différents acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.