Mali/Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe dicte sa loi à Bazano

Pour sa deuxième sortie à la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) - Ligue 1, le Tout-Puissant Mazembe n'a pas fait dans la dentelle. Le club tuteuré par le chairmain Moise Katumbi Chapwe a laminé, le 30 août, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano, par quatre buts à zéro.

Tout s'est décidé en deuxième période. Joël Beya a ouvert la marque à la 50e minute dans une sorte de cafouillage dans la surface de réparation de Bazano après un corner du Malien Ibrahim Keita. Le joueur formé à la Katumbi football Académie (KFA) a eu le temps de glisser le cuir qui traînait une fraction de secondes devant lui, au fond des filets. Ce but a annihilé tous les efforts de résistance de Bazano lors des quarante-cinq minutes de la première période.

A la 61e minute, le Malien Ibrahim Keita, déjà passeur décisif au premier but, a délivré un deuxième « assist », en déposant le cuir sur la tête de Magloire Ntambwe pour le deuxième but en pleine lucarne. Le troisième but a été l'oeuvre de Haininkoy à la 84e minute, avant le quatrième et dernier but de la partie inscrit par Kevin Mondeko à la 90e minute. A l'issue de la deuxième journée, Tout-Puissant Mazembe compte déjà 6 points et 4 buts marqués. La JS Bazano n'avait déjà pas vu sa requête de report de cette rencontre être acceptée par la Linafoot. Cette dernière a donc maintenu la date du match pour le 30 août. Après deux journée, Bazano compte zéro point glané, avec sept buts encaissés et un seul marqué.