Congo-Kinshasa: Justice - Le coordonnateur du CND-SI aux arrêts

Le responsable intérimaire du Comité national de désarmement et de la sécurité internationale (CND-SI) est détenu au Parquet général de la Gombe à Kinshasa, accusé de détournements des rémunérations des agents de cette structure de la Primature.

Le CND-SI connaît un moment de tourmente depuis peu. L'on apprend que le coordonnateur national ad intérim de cet établissement du cabinet du Premier ministre, Ernest Ngumbi, est aux arrêts depuis le 28 août au Parquet général de la Gombe à Kinshasa. Grief retenu contre lui : détournement des rémunérations de seize agents et fonctionnaires de l'Etat congolais engagés au sein du CND-SI. Ces agents, rapporte-t-on, sont victimes des malversations et ne jurent que par une justice équitable et recouvrer leurs droits.

En mai dernier, le coordonnateur Ernest Ngumbi Mashaka a demandé, dans une correspondance adressée au directeur de la direction de la paie des fonctionnaires de l'Etat, avec des copies transmises au directeur de cabinet du Premier ministre, au secrétaire général à la Primature et au secrétaire général au Budget, d'écarter les agents pour les remplacer par d'autres personnes dont certains travaillent au sein du Comité et d'autres provenant de nulle part. Le prétexte évoqué par le coordonnateur dans la correspondance pour désactiver ces agents de la paie en induisant d'autres autorités en erreur a été l'absentéisme et la fraude.

Des accusations qui visiblement n'ont pas été prouvées, d'autant plus que ces agents ont toujours rempli leurs tâches au CND-SI. Trois mois après, c'est lui qui se retrouve dans les mailles de la justice pour détournement des rémunérations de ces seize agents. L'instruction suit son cours et ces agents espèrent en cette justice dans l'optique de l'Etat de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

Rappelons qu'en juin 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait suspendu provisoirement le coordonnateur national du CND-SI à la suite d'un rapport salé de l'Inspection générale des finances sur des détournements des fonds publics. La sanction s'étendait jusqu'aux adjoints du coordonnateur national et une action disciplinaire avait été amorcée pour établir les responsabilités individuelles. Voilà qu'il se retrouve à nouveau dans le sillage de la justice pour des détournements des rémunérations des agents.

Créé le 27 mars 2019 par décret n°19/03 du Premier ministre, le CND-SI est le regroupement toutes les structures gouvernementales pour le suivi et l'évaluation des activités des commissions interministérielles, des points focaux ainsi que des partenaires du secteur de désarmement et de la sécurité internationale dans le cadre des engagements de l'Etat congolais vis-à-vis des Nations unies et des organisations régionales et sous-régionales.