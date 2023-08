Congo-Kinshasa: Ohada - Sama Lukonde inaugure les travaux de la 55e session du conseil des ministres des pays membres

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert, le 29 août, à l'hôtel Hilton de Kinshasa la 55e session du conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Ohada), à laquelle prennent part les ministres de la Justice des pays membres de cette organisation.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a plaidé pour l'installation de l'une des institutions de l'Ohada en République démocratique du Congo. Sama Lukonde a encouragé les experts et représentants des pays membres de l'Ohada à ces assises, tout en gardant une oreille attentive aux doléances soumises par le secrétaire permanent dans son allocution de circonstance.

Le Premier ministre congolais a indiqué que la présence en République démocratique du Congo (RDC) des ministres de la Justice de l'Ohada témoigne à suffisance de l'intérêt que les différents États manifestent pour l'atteinte des objectifs assignés depuis la signature du traité qui régit cette organisation commune. « C'est avec un grand enthousiasme et une sincère gratitude que je prends la parole devant cette auguste assemblée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour honorer les trois décennies d'engagement résolu envers l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et pour tracer une voie audacieuse vers un avenir pour la convergence juridique et la prospérité économique.

Je m'en voudrais de ne pas exprimer ma profonde gratitude pour avoir bien voulu effectuer le déplacement de vos pays respectifs à Kinshasa afin de participer à cette importante réunion. Votre présence en ce lieu témoigne à suffisance de l'intérêt que vos États manifestent pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés depuis la signature du traité qui régit notre organisation commune », a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné que la RDC souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'Ohada incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides.

Sama Lukonde n'a pas manqué de dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Cette situation, a-t-il souligné, occasionne des massacres de populations civiles, des viols des femmes et des filles ainsi que des pillages systématiques des ressources naturelles. «L'intégrité, l'équité et la paix sont des piliers d'un développement d'affaires favorable. Fort malheureusement, notre pays, dans sa partie orientale, continue de payer les frais de la nature belliqueuse d'un de ses voisins bien identifié par toutes les institutions tant régionales, continentales, qu'internationales. Il s'agit du Rwanda », a déclaré le Premier ministre congolais.

Avant de clore son discours, il a salué les points inscrits à l'ordre du jour de cette 55e session, qui sont d'un intérêt capital pour la bonne marche de l'organisation, avant de faire un plaidoyer en faveur de la RDC. « Par la présente occasion, je réitère, comme je l'ai fait lors de la précédente session, le souhait de mon gouvernement quant à l'installation à Kinshasa où dans une autre ville de la République démocratique du Congo, de la représentation d'une des institutions de l'OHADA.

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo renouvèle son soutien indéfectible à l'OHADA, à ses institutions, et à ses nobles objectifs en tant que pays hôte de cette session », a conclu le Premier Ministre. Ces assises se sont tenues les 29 août et 30 août et s'inscrivent aussi dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de voir la RDC occuper la place de choix sur le plan du droit des affaires.