Congo-Kinshasa: Taxe sur la superficie forestière - Le Premier ministre échange avec six gouverneurs de province

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec six gouverneurs de province au sujet de la taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone qui doivent profiter aux populations locales. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience, dans la soirée du 29 août à la Primature à Kinshasa, une délégation de six gouverneurs représentant toutes les 26 provinces de la RDC. Ils sont venus plaider pour que la Taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone bénéficie aux populations locales.

Au sortir de l'audience, la gouverneure de la province de Maï-Ndombe, Ritha Bola, qui a fait office de porte-parole de la délégation, a brossé en quelques mots la problématique de la gestion de la Taxe forestière et du crédit carbone qui demeure pour elle une question d'actualité pour les provinces concernées. « Nous sommes ici six gouverneurs, représentant les 20 autres qui ne sont pas là. Nous sommes venus avant les élections pour parler au Premier ministre des problèmes que nous rencontrons dans nos provinces, en l'occurrence celui du crédit carbone et de la superficie forestière », a-t-elle fait part. Par ailleurs, a indiqué Ritha Bola, le chef du gouvernement a promis de s'impliquer personnellement afin que ces problèmes soient résolus.