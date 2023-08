Congo-Brazzaville: Sénatoriales 2023 - Le CSLC restitue ses rapports sur la régulation des médias

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), qui a tenu le 30 août à Brazzaville une réunion de restitution de ses rapports des missions sur la régulation de la couverture médiatique, a salué « la brillante organisation » des élections sénatoriales du 20 août, qui se sont déroulées, selon lui, dans la « paix et la concorde ».

Le CSLC a déployé des délégués dans onze des douze départements du pays pour s'assurer de la régulation de la couverture médiatique des élections sénatoriales. Le département des Plateaux n'a pas été pris en compte pour des raisons propres à l'institution. En effet, la loi 15-2001 du 31 décembre 2001 sur le pluralisme dans l'audiovisuel public précise les « modalités d'accès à l'audiovisuel public en période électorale ».

Selon le vice-président du CSLC, Jean-Pierre Goma, cette institution a aussi la responsabilité de veiller au respect de l'article 26 de la loi électorale qui stipule que « La propagande électorale se fait sous forme de réunions, d'affiches, de circulaires, par voie de presse, par tout autre moyen de communication audiovisuelle ou par d'autres manifestations autorités par la loi ». A ce titre, il a, entre autres missions, en période électorale, de participer à l'établissement de la liste des formations et groupements politiques habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour les émissions de propagande électorale ; fixer les règles pour la durée de la campagne électorale qui s'impose à tous les exploitants de services de communication audiovisuelle autorisés.

Il s'agit aussi d'arrêter la liste des médias autorisés à couvrir la campagne électorale ; répartir le temps d'antenne et le temps de parole entre les différents candidats ; déterminer les règles et les conditions de diffusion des activités des candidats, des partis et groupements politiques dans les médias retenus ; suivre et contrôler le respect scrupuleux du principe d'égalité de traitement aussi bien dans le cadre de la campagne électorale officielle que celui de l'information largement diffusée par les chaînes de communication audiovisuelle.

« C'est dans ce cadre que le CSLC a bénéficié d'un appui financier conséquent du gouvernement, qui lui a du reste permis de déployer ses délégués sur l'ensemble du territoire national, pour assurer, en toute responsabilité, la régulation de la couverture médiatique des élections sénatoriales, scrutin du 20 août 2023 », a rappelé Jean-Pierre Goma.

D'après lui, à l'issue de cette séance de restitution, un groupe de travail supervisé par le secrétaire général du conseil sera mis en place. Le but étant de procéder à la rédaction du rapport final qui sera transmis à qui de droit. « A l'occasion de la brillante organisation, par le gouvernement, des élections sénatoriales, le CSLC, autorité administrative indépendante, légalement constitué et partie prenante, est l'un des piliers de la démocratie congolaise. Nous remercions le président de la République, quant à l'organisation, dans la paix et la concorde, de ces sénatoriales. Climat de paix qui nous a permis de déployer, en toute quiétude, nos équipes sur l'ensemble du territoire national », a conclu le vice-président du CSLC.