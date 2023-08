Congo-Brazzaville: PND 2022-2026 - Le Pnud va aider le gouvernement à mobiliser les financements

Une équipe d'experts du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a entamé, le 29 août, des discussions avec les représentants du secteur privé national. Ces consultations devront déboucher sur l'élaboration d'un cadre de financement intégré du Plan national de développement (PND) 2022-2026.

L'agence onusienne Pnud a mis à disposition de l'État congolais une équipe de trois experts dont deux internationaux, en vue d'accompagner le gouvernement dans l'évaluation du financement du développement et de l'élaboration de la stratégie nationale de financement intégrée. La délégation d'experts conduite par l'économiste Val Man Lecka s'est rendue auprès de la Chambre de commerce de Brazzaville, pour recueillir les préoccupations des opérateurs économiques locaux.

L'activité des experts du Pnud fait suite à la demande des autorités formulée à l'issue d'une rencontre entre le ministère du Plan et les partenaires onusiens. En effet, la recherche des ressources pour le financement des 343 projets reste le principal défi des autorités. Le coût du programme quinquennal du gouvernement est estimé à plus de 8 862 milliards FCFA. L'exécutif compte sur le secteur privé et les partenaires pour combler le gap des financements (2/3).

Par ailleurs, les partenaires onusiens suggèrent l'élaboration d'un cadre de financement inspiré du modèle de "Programme d'action d'Addis-Abeba" sur le financement des Objectifs de développement durable. Ledit programme a jeté les bases de l'approche du cadre national de financement intégré. Il s'agit d'un outil destiné à aider les pays à renforcer leurs processus de développement, en intégrant les aspects de planification, de budgétisation et de financement, permettant de surmonter les obstacles existants au financement des projets prioritaires.

Cet outil innovant recouvre l'ensemble des sources de financement : nationales et internationales, publiques et privées, bancaires et non bancaires, diaspora, Organisations non gouvernementales, philanthropie, partenariats public-privé, etc. D'après les experts, il permet également aux pays d'explorer des stratégies visant à rassembler les acteurs privés autour des priorités afin d'aligner les investissements, de promouvoir le développement du secteur privé national et d'améliorer l'impact des ressources mobilisées.

L'exécutif veut jouer le tout pour le tout afin de rattraper le retard dans la mise en œuvre des projets économiques du PND 2022-2026. Au cours de la session inaugurale du comité de pilotage du cadre institutionnel du programme, l'exécutif a annoncé de nouvelles mesures en matière d'amélioration du climat des affaires ; une partie des financements étant attendue du secteur privé. Ce PND repose sur six secteurs prioritaires : le numérique, l'agriculture, l'industrie, les Zones économiques spéciales, le tourisme et l'immobilier.