Madagascar: Cinéma malgache - Sehatra.com devient une plateforme de distribution de films et de séries

Sehatra.com, une plateforme de distribution de concerts intégraux lancée officiellement il y a tout juste quelques mois, au mois de mai de cette année notamment, développe déjà son activité.

Spécialisée uniquement dans la retransmission en live et la distribution à la vente de concerts d'artistes malgaches à ses débuts, la plateforme Sehatra.com se lance également dans la distribution et la vente de contenus vidéo malgaches depuis ce mois d'août. « Les contenus recevables se limitent pour le moment aux films et séries malgaches », explique Kiady Ravahatra, le Chief Executive Officer.

Pour ce faire, la plateforme s'est associée au cabinet d'expertise cinématographique Profiler pour devenir un « Netflix à la malgache » mais d'un tout autre genre. Si Netflix distribue des films et séries sous abonnement, Sehatra.com propose aux clients l'achat de chaque contenu pour un visionnage unique sur le site. Aucun téléchargement n'y sera possible. 60% du prix de vente de chaque contenu vidéo qui sera d'ailleurs fixé par son propriétaire reviendra à ce dernier.

Le cabinet Profiler aura pour tâche de recevoir et de traiter les contenus que les producteurs et propriétaires de films souhaiteraient diffuser sur le site. 90% des clients du site sont des Malgaches résidents à l'étranger ou des étrangers, explique Lova Randriambololonirina du cabinet Profiler. Les contenus qui seront mis à la vente sur la plateforme devront être conformes à la qualité et aux normes internationales requises en matière de cinématographie. Aucun contenu ayant un litige en matière de droit d'exploitation (musique non autorisée, par exemple) ne pourra y être intégré.

%

Notre objectif est de promouvoir le cinéma malgache, mais également de permettre aux producteurs de films et séries malgaches d'obtenir un retour pécuniaire, en toute transparence sur le fruit de leur travail, expliquent les deux premiers responsables du projet, lors d'une conférence de présentation qui s'est tenue à l'IKM Antsahavola le mardi 29 août dernier, en présence de plusieurs producteurs, réalisateurs de films et acteurs malgaches. Cinq longs-métrages malgaches et un documentaire en version anglaise sur Madagascar sont déjà disponibles sur le site. D'autres sont encore en traitement. Le projet vise à atteindre les 50 contenus disponibles dans le catalogue de la plateforme d'ici la fin de l'année.