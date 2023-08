Sénégal: Seconde phase du Ter, Brt, chemin de fer... - Macky Sall pour la finalisation intégrale des travaux

Le président de la République a présidé ce 30 août 2023, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. A cette occasion, il a instruit le gouvernement la finalisation de certains travaux d'infrastructures en cours à travers le pays.

S'agissant du volet social, le Président de la République a réaffirmé l'impératif de veiller au déploiement optimal des marqueurs d'équité sociale et territoriale à travers la réception des travaux en cours de Promovilles dans plusieurs communes prioritaires ciblées ; la mise en œuvre adéquate du Programme national de Bourses de sécurité familiale et de la carte d'égalité des chances ; l'intensification de l'exécution des projets d'électrification et d'hydraulique rurale; la réalisation des pistes de production avec le Pudc, le Puma et le Programme spécial de désenclavement (Psd).

Concernant le Psd, le Chef de l'Etat a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des Infrastructures de proposer un sous-programme d'urgence de routes et pistes prioritaires à réaliser, d'ici mars 2024, avant de souligner, en outre, l'impératif de finaliser en intégralité les travaux de l'Autoroute Mbour- Fatick- Kaolack, de la deuxième phase du Ter (sur l'axe Diamniadio-AIBD), ceux du Brt, projet dont la fonctionnalité doit être assurée, avant fin janvier 2024, de même que la réhabilitation des chemins de fer sur l'axe Dakar Tambacounda.

Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Ministre des Pêches et de l'Economie maritime de veiller à la finalisation des travaux du Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou et d'assurer le suivi de la construction du Port multifonction de Ndayane et de ses aménagements connexes, ainsi que de l'exploitation fonctionnelle du Port de Ndakhonga en relation avec le Port autonome de Dakar et les partenaires de l'Etat.

En outre, le Chef de l'Etat a rappelé l'importance de veiller à la réception fonctionnelle des infrastructures aéroportuaires prévues dans le cadre du Programme de reconstruction des aéroports régionaux (Pras) avec la mise en service de l'aéroport de Saint-Louis, et la réception des travaux des aéroports de Ourossogui, de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, en plus l'extension de la piste actuelle de Sédhiou.