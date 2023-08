Maroc: OM - Brentford passe à l'offensive pour Azzedine Ounahi !

Ça bouge pour Ounahi ! Selon Skysports, Brentford aurait coché le nom de l'international marocain. Les Bees auraient même entamé des négociations avec l'OM pour son milieu de 23 ans.

Lundi, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a écarté, en l'état, un départ du milieu de terrain Azzedine Ounahi sur ce mercato d'été. Mais comme toujours, l'Espagnol sera à l'écoute de toutes les offres.

Et selon les informations du média Sky Sports ce mercredi, Brentford a lancé des discussions avec le club phocéen pour s'attacher les services de l'international marocain. Le club anglais chercherait une solution afin de pallier aux blessures de Shandon Baptiste et Josh Dasilva.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec Marseille, Azzedine Ounahi est estimé à 12 millions d'euros sur Transfermarkt.

