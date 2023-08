Madagascar: Industrialisation - Un partenariat en vue entre le MICC et l'IFC

L'IFC (Société financière internationale), membre du Groupe de la Banque mondiale et la plus importante institution d'aide au développement travaillant avec le secteur privé, est prête à soutenir les initiatives pour l'industrialisation à Madagascar.

Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, mardi dernier à Ambohidahy, les représentants de l'IFC ont exprimé leur volonté de travailler avec ce département ministériel. À noter que le numéro Un actuel de l'IFC à Madagascar, Amadou Labara a déjà travaillé durant 7 ans en Ethiopie et a contribué énormément à la mise en place de nombreuses zones industrielles dans ce pays. Lors de sa rencontre avec le ministre Edgard Razafindravahy, elle a déclaré qu'elle est prête à capitaliser ses expériences et son savoir-faire, pour apporter un soutien au MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation) dans le processus d'industrialisation de Madagascar.

Défis à relever

Pour sa part, le ministre a exposé la situation actuelle et les activités en cours, pour la réalisation du Velirano n°7 du président de la République, concernant l'industrialisation, notamment avec le projet ODOF (One district, one factory). « Nous sommes convaincus que l'industrialisation doit commencer par des actions structurelles à la base. C'est pour cela que nous avons mis en place des pépinières industrielles au niveau d'une trentaine de districts, cette année. Et ces actions se poursuivent toujours », a indiqué le ministre. D'après ses explications, les usines mises en place à travers la Grande-île devront permettre de transformer les produits des paysans, pour créer de la valeur ajoutée et améliorer le revenu de la population. Le ministre a cité l'exemple des unités de production de miel, de transformation de tomates, etc. Selon ses dires, la vision du régime actuel est de mettre en place des unités de transformations au niveau des différentes Communes de Madagascar.

Zones favorables

Suite aux explications des représentants de l'IFC, le ministre Edgard Razafindravahy a exprimé son intérêt à explorer les étapes et les réalisations de l'Ethiopie, dans le domaine de l'industrialisation, en vue de créer des zones industrielles à Madagascar. De son côté, la délégation de l'IFC a souligné l'importance de l'initiative pour l'industrialisation lancée par Madagascar. D'ailleurs, elle a exprimé son souhait de visiter quelques sites, dans le cadre d'un échange d'expériences. Bref, si l'IFC est bien connu pour ses activités dans le secteur du textile, cette institution affiche aujourd'hui sa volonté d'intervenir dans d'autres secteurs d'activités, en vue de soutenir le développement industriel à Madagascar.