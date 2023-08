Afrique: CDB - Afreximbank - Appui au développement des PME

Outre la création d'emplois et l'accroissement de l'activité économique, l'accord permettra de libérer le plein potentiel des petites et moyennes entreprises dans le commerce extra et intra-africain.

La China Development Bank (CDB) intervient également en Afrique dans des projets en tant qu'institution moderne de financement. Elle travaille en partenariat avec Afreximbank qui figure par ailleurs parmi les bailleurs de fonds de Madagascar.

Facilité de sept ans

En effet, cette banque chinoise du développement, comme son nom l'indique, a décidé de soutenir le développement des PME en Afrique. C'est la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) qui annonce la nouvelle dans un communiqué publié le 28 août dernier. Ainsi, « un accord a été signé visant à mettre à la disposition de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) une facilité de prêt à terme de 400 millions de dollars US en vue de soutenir le financement des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique ».

L'accord, signé par M. Tan Jiong, président de la CDB, et le Professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, au siège d'Afreximbank au Caire, précise le communiqué. L'accord prévoit que « l'établissement bancaire panafricain déploie la facilité pour soutenir les PME africaines qui s'activent dans le commerce extra- et intra-africain et celles engagées dans les secteurs productifs des États membres d'Afreximbank ». Selon les termes de l'accord, la facilité, qui a une durée de sept ans, sera affectée soit directement aux PME africaines éligibles qui répondent aux exigences d'Afreximbank, soit indirectement par le biais d'intermédiaires financiers locaux.

Belle opportunité

Cet accord traduit en tout cas la volonté des deux parties de concentrer leurs efforts pour donner plus de chances de développement aux PME africaines qui ont toujours eu des difficultés pour accéder au financement. « Les PME africaines continuaient de se battre pour accéder à un financement adéquat et abordable afin de développer leurs activités et a déclaré que la facilité de la CDB contribuerait à accroître le niveau de financement mis à leur disposition ». a déclaré le Professeur Benedict Oramah à l'issue de la signature.

Il a ajouté « qu'étant donné qu'Afreximbank recevait cette facilité sous forme de financement à moyen et long terme à des conditions relativement abordables, la Banque transférera l'avantage financier en termes de prix et de durée aux bénéficiaires finaux ». Une belle opportunité de financement en somme pour les PME africaines. L'accord manifeste, par ailleurs, l'efficacité du partenariat entre la Banque chinoise de développement et Afreximbank.

« Cette facilité renforce le partenariat stratégique que nous avons développé avec la Banque chinoise de développement au cours des six dernières années, qui a vu la CDB intervenir à trois reprises pour soutenir le travail d'Afreximbank », a poursuivi le président Oramah. « Il permettra également à nos deux institutions de remplir leurs mandats respectifs et d'atteindre leurs objectifs de développement, notamment la création d'emplois, l'accroissement de l'activité économique et l'intensification du commerce extra-africain avec la Chine », a-t-il poursuivi.

Autoroute

Notons que l'Afreximbank figure également parmi les partenaires économiques et financiers de Madagascar. La Banque Africaine d'Import-Export a récemment décidé une enveloppe de 200 millions de dollars pour le projet d'autoroute reliant Antananarivo et Toamasina. On rappelle que ce financement a été évoqué lors des réunions annuelles de la Banque mondiale et le FMI. Au cours de ces réunions, la délégation malgache conduite par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a rencontré une équipe d'Afreximbank conduite par son président Benedict Oramah.

Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les opérations d'un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en oeuvre de la ZLECAf.