Madagascar: Pétanque - Beau triplé pour les boulistes malgaches

L'ambiance était électriqu au Boulodrome de Vontovorona lors des finales de pétanque des Jeux des Îles. Madagascar s'est distingué en remportant un impressionnant total de 3 médailles d'or dans les épreuves de tête à tête homme et dames, ainsi que dans la catégorie doublette mixte.

Dans l'épreuve de la tête à tête hommes, c'est Tonitsihoarana Alhenj qui a décroché la médaille d'or pour Madagascar en battant le réunionnais Nicolas Chamand sur le score de 13 à 4, tandis que la médaille de bronze est revenue à Angello ANDRIALAHANDRY, également de Madagascar. Chez l'épreuve tête à tête dames, Madagascar a de nouveau brillé avec Mirana Razafinakanga, qui a remporté la médaille d'or en s'imposant face à Elodie Idmont de La Réunion par 13 à 12. La bouliste malgache Fanantenana Ravomananana s'empare de la médaille de bronze.

La doublette mixte a été un autre triomphe pour Madagascar, avec le duo Faly Donald Andrianantenaina et Marie Christinah Razafimbola remportant la médaille d'or avec une prestation solide. La doublette malgache a pulvérisé le duo comorien Miftahou Djae et Echata Mohamed sur un score fleuve de 13 à 1. Les finales du tir de précision ont également été intenses. Les deux porte-fanions malgaches homme et dame, entre autres que Heritiana Guillaume Ralison et Judicaël Andrianarimalala s'emparent la médaille d'argent.

Au total, Madagascar a récolté 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze au cours de ces finales captivantes. Les trois médailles de bronze étaient l'oeuvre de Andrialahandry Tafita Angello (tête à tête homme), Ravomananana Fanantenana (Tête à tête dame) et Raberanto Prisca (tirs de précision dame). Ces performances exceptionnelles témoignent de la détermination et du talent des athlètes malgaches dans le domaine de la pétanque.