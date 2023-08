Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Août 2023

Tchad : Coup d'état au Gabon - Le Tchad appelle au retour à l'ordre constitutionnel

Le 30 août 2023, le Président Mahamat Idriss Deby de la République du Tchad a vivement réagi suite au coup d'État militaire qui a renversé l'ancien chef d'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Dans un communiqué, le Président Deby a exprimé sa préoccupation et a appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Gabon. Il a également sollicité une réunion de la Ceeac, soulignant ainsi l'importance de la coopération régionale pour résoudre la crise en cours. Le président tchadien a également émis une demande pressante envers les militaires à la tête du coup d'État. Il les a exhortés à assurer la sécurité et l'intégrité physique de l'ancien président Ali Bongo Ondimba ainsi que de sa famille. (Source : alibreville.com)

Côte d'Ivoire : Après un séjour en France - Ouattara regagne Abidjan ce jeudi

Le Président de la République, Alassane Ouattara, sera de retour à Abidjan ce jeudi 31 août 2023, après un séjour de deux semaines en France. On se souvient, en effet, que c'était le jeudi 17 août qu'il a quitté Abidjan pour cette visite dans l'Hexagone. Ce jour-là, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Bouët, on notait la présence de plusieurs hautes personnalités, à savoir le vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné et le Premier ministre, Patrick Achi, chef du gouvernement. Outre ces hautes personnalités, il y avait quelques membres du gouvernement, les chefs des grands commandements et des membres du cabinet du Président de la République. (Source : Fratmat.info)

RDC : Lutte contre l'insécurité - Intervention armée meurtrière à Goma

Au moins dix personnes ont été tuées le 30 août à Goma dans le cadre d'une manifestation à l'appel d'une secte contre la présence de l'Onu en Rdc. Cette manifestation a été réprimée par l'armée avant même qu'elle débute.« Les Fardc nous ont attaqués au local de notre radio et à notre temple, et ils ont tué six personnes », a dit à l'Afp Moleka Maregane, un des cadres de la secte « Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations », organisatrice de la marche. Il a ajouté qu'au cours de l'assaut, leur leader, Mutumishi Bisimwa, avait été arrêté. Le maire par intérim de Goma, le colonel Faustin Napenda Kapend, a affirmé qu'un policier avait été lynché par les membres de la secte. Présent sur place, il a également confirmé l'incendie de leur temple par les forces de sécurité. Par ailleurs, des sources hospitalières ont indiqué avoir admis dans la matinée 33 personnes blessées dans ces violences, dont trois sont décédées. (Source : Jeune Afrique)

Niger : Situation de crise - L'Algérie fait une proposition pour un règlement diplomatique

Alors que la crise au Niger est toujours au point mort et que les discussions entre le Niger et la Cédéao ne semblent pas porter de fruits pour le moment, l'Algérie qi veut éviter une guerre dans la région, a fait une proposition incluant une transition de six mois dirigée par un civil. Lors d'une conférence de presse mardi, à Alger, le ministre algérien des affaires étrangères Ahmed Attaf, a indiqué que « l'Algérie propose une nouvelle initiative qui comprend une période transitoire de six mois pour résoudre la crise nigérienne ». Il propose que ses six mois de transition doivent être sous la direction d'un civil et non de militaires. Dans la suite de son intervention, le chef de la diplomatie algérienne, qui a fait le tour de plusieurs pays d'Afrique de l'ouest et membres de la Cédéao, a déclaré que « la plupart des pays avec lesquels nous nous sommes entretenus s'opposent à une intervention militaire au Niger pour mettre fin à la crise ».(Source : levenementniger.com

Togo : Écoles privées - Des discussions pour la planification d'une meilleure rentrée

Le Prof Dodzi Kokoroko, ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'Artisanat, a récemment tenu une réunion avec les représentants des écoles privées en préparation de la prochaine rentrée scolaire. Lors de cette rencontre, divers sujets liés à la qualité de l'éducation et au fonctionnement des établissements privés ont été abordés. Parmi les points importants discutés, la fermeture des écoles considérées comme "clandestines" a été évoquée. Les participants ont exprimé leur soutien aux mesures prises par le gouvernement pour fermer les établissements illégaux et non conformes aux normes éducatives. Ils se sont engagés à collaborer avec les autorités pour assainir le secteur de l'éducation privée. Un autre sujet crucial a été celui des frais de scolarité dans les écoles privées. Les représentants des écoles privées ont promis de travailler vers une harmonisation et un plafonnement des frais scolaires, en prenant en compte les différentes zones pédagogiques. Cette démarche vise à éviter la surenchère des coûts et à alléger le fardeau financier des parents d'élèves. (Source : alome.com)

RCA : Hausse vertigineuse du prix de manioc à Zemio

La ville de Zemio (Sud-est) de la République centrafricaine fait face non seulement à une crise sécuritaire aigüe, mais aussi à une crise alimentaire sans précédent. Dans cette localité, située à plus de 1000 Km de la capitale Bangui, une cuvette de manioc se vend actuellement à 7500F voire 8000 Fcfa. La situation dans laquelle la ville de Zemio est plongée depuis plusieurs années la place sans doute au sommet des villes centrafricaines les plus chères. En plus d'une situation sécuritaire chaotique, de l'absence de l'autorité de l'Etat et du délabrement avancés des infrastructures routières, Zemio est aussi confrontée à une crise alimentaire sans précédent. Une cuvette de manioc, qui se vendait à 1500F voire 1000 Fcfa à l'époque, se vend actuellement à 7500 F voire 8.000 Fcfa. (Source : abangui.com)

Sénégal : Immigration clandestine - La gendarmerie nationale interpelle 62 candidats

Cette opération s'inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation du long du littoral. La gendarmerie nationale a annoncé avoir interpellé dans la période du 27 au 29 août 2023, 62 candidats à l'immigration entre les villes de Ziguinchor, Mbour et Dakar, via un bilan rendu public sur Twitter. Les gendarmes ont à la suite, procédé à la saisie de 02 moteurs hors- bord de 40 chevaux et 1800 litres de carburant. (Source : adakar.com)

Mali : Mohamed Chérif Koné rayé du corps des magistrats

En porte-à-faux avec les autorités de la transition, à la suite de ses sorties qui ont conduit à sa convocation devant le conseil de discipline, le magistrat chevronné Mohamed Chérif Koné a été radié du corps des magistrats ce mardi par le conseil supérieur de la magistrature. L'information a été confirmée dans la soirée de ce mardi par un juge, membre du conseil supérieur de la magistrature. Selon cette source, le magistrat Koné qui est accusé par ses confrères de s'être aventuré dans des activités politiques, ne figurera plus sur la liste des magistrats du Mali. Quant à son binôme Dramane Diarra, il serait hors du pays, selon une autre source. ( Source : abamako.com)

Burkina Faso : Menace contre des journalistes - Les organisations professionnelles des médias tirent la sonnette d'alarme

Dans un communiqué daté du 29 août 2023, les Organisations professionnelles des médias (OPM) tirent la sonnette d'alarme sur les menaces et intimidations faites à l'encontre du journaliste Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée (SEP).Les menaces à l'encontre du journaliste, Inoussa Ouédraogo se sont accentuées ces derniers temps suite à la participation de notre confrère à l'émission « 7 Infos » de la télévision BF1 le 13 août 2023, estiment les organisations professionnelles des médias (Opm). (Source : 7Infos)

Bénin : Putsch au Niger - « le Dialogue et la diplomatie doivent primer sur l'option guerrière », Boni Yayi

Dans un message diffusé sur sa page Facebook ce mercredi 30 août 2023, l'ancien Président Boni Yayi s'est exprimé sur la situation qui prévaut au Niger. Il a vigoureusement condamné le coup d'État au Niger et a relevé son opposition à une éventuelle intervention militaire de la Cédéao. Pour l'ancien président, « le Dialogue et la diplomatie doivent primer sur l'option guerrière ». (Source : acotonou.com)