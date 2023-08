Le Gabon a été le témoin d'un événement historique le mercredi 30 août 2023, lorsque le général Brice Oligui Nguema a renversé Ali Bongo Ondimba, marquant ainsi la fin du règne de la dynastie Bongo qui a duré des décennies. Face à cette nouvelle ère politique, le général Brice Oligui Nguema est confronté à un choix crucial qui façonnera l'avenir du pays et déterminera sa propre place dans l'histoire : agir à la manière du général Goita en s'alignant sur la volonté du peuple et en honorant les principes du panafricanisme, ou suivre la voie de la Damiba, s'écartant ainsi des aspirations du peuple gabonais.

La première option, celle de la "Goita", impliquerait une approche centrée sur les aspirations du peuple. Dans cette voie, le général Brice Oligui Nguema pourrait adopter des réformes démocratiques et économiques pour répondre aux demandes de la population, et ainsi consolider son soutien au sein du pays. En s'inscrivant dans la tradition du panafricanisme, qui met l'accent sur l'unité et la prospérité collective des nations africaines, cette option pourrait également renforcer les relations du Gabon avec ses voisins et le reste du continent.

D'un autre côté, la deuxième option, celle de la "Damiba", pourrait signifier un éloignement des aspirations populaires et du chemin du panafricanisme. En optant pour cette voie, le général Brice Oligui Nguema risquerait de susciter des critiques et des résistances de la part d'une population désireuse de changement et de démocratie. Cette approche pourrait également nuire à l'image internationale du Gabon en tant que champion des valeurs panafricaines et des droits démocratiques.

L'appel à soutenir le général Brice Oligui Nguema s'il choisit la première option et à le combattre s'il opte pour la deuxième souligne la polarisation et les enjeux profonds qui entourent ce choix. Alors que certains considèrent la voie de la "Goita" comme une opportunité pour le Gabon de se transformer en un modèle de gouvernance progressiste en Afrique, d'autres redoutent les conséquences d'une direction qui pourrait négliger les aspirations populaires.

Le général Brice Oligui Nguema se retrouve donc à la croisée des chemins, devant prendre en compte les intérêts variés du peuple gabonais, les valeurs du panafricanisme et les attentes de la communauté internationale. La décision qu'il prendra marquera non seulement son propre héritage, mais aussi le chemin que prendra le Gabon dans cette nouvelle ère.

Dans l'ensemble, le Gabon est à un moment charnière de son histoire, et le choix du général Brice Oligui Nguema ne doit pas être pris à la légère. La voie qu'il empruntera sera un reflet de son engagement envers la démocratie, les aspirations du peuple et les valeurs panafricaines. Le monde attend de voir comment cette histoire se déroulera et comment le général Brice Oligui Nguema laissera sa marque .