Dans un développement qui a pris de nombreux observateurs par surprise, le lieutenant Kelly Ondo, autrefois l'auteur d'une tentative de coup d'État le 7 janvier 2019, a été libéré le mercredi 30 août 2323. Cette libération intervient aux mains des mêmes auteurs du récent coup d'État qui ont renversé Ali Bongo Ondimba du pouvoir à la suite de ce qui semble être une tentative de manipulation des résultats de l'élection présidentielle du 26 août 2023.

Le lieutenant Kelly Ondo, alors chef d'un commando, avait joué un rôle clé dans la prise de contrôle de Radio Gabon en janvier 2019, utilisant la plate-forme pour annoncer la prise de pouvoir par les forces armées. À l'époque, cette tentative de coup avait été rapidement réprimée par les autorités, et Ondo avait été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement pour son implication. En outre, une amende de 31 millions de FCFA avait été imposée, et il avait été exclu des rangs de l'armée.

Cependant, la récente libération d'Ondo par ses pairs d'armes a soulevé des interrogations et suscité des inquiétudes quant aux motivations qui se cachent derrière cet acte surprenant. La libération d'un individu qui avait été condamné pour une tentative de renversement du gouvernement par la force soulève des questions cruciales concernant la stabilité politique et le respect de l'État de droit dans le pays.

La décision de libérer Ondo, prise par les auteurs du récent coup d'État, peut être interprétée de plusieurs manières. Certains pourraient la considérer comme une tentative d'apaisement et de consolidation du pouvoir après avoir réussi à renverser l'administration précédente. D'autres pourraient y voir un geste symbolique pour rallier l'appui de certaines factions militaires ou pour renforcer la cohésion au sein de l'armée.

Cependant, cette libération ne manquera pas de susciter des préoccupations au niveau national et international. Certains craignent que cela ne marque un déclin de l'engagement envers la démocratie et l'État de droit dans le pays, envoyant un signal troublant aux citoyens et à la communauté internationale. De plus, cela pourrait également saper les efforts pour punir ceux qui cherchent à saper l'ordre constitutionnel par la force.

Alors que le Gabon fait face à ces développements inattendus, il est impératif que la population reçoive des éclaircissements sur les raisons derrière la libération d'Ondo. La transparence et la reddition de comptes sont essentielles pour préserver la confiance du public et garantir que le pays reste sur la voie d'une gouvernance démocratique et stable.

En conclusion, la libération du lieutenant Kelly Ondo, ancien auteur d'une tentative de coup d'État en 2019, par les auteurs du récent coup d'État, suscite des préoccupations quant à l'avenir politique et à la stabilité du Gabon. Les motivations derrière cette décision restent floues, mais elles soulignent l'importance de maintenir l'engagement envers la démocratie et l'État de droit pour éviter toute érosion de la confiance et de la stabilité dans le pays.