Congo-Kinshasa: RDC - Les Etats-Unis saluent les efforts de la CENI pour respecter le calendrier électoral

Dans un communiqué publié mercredi 30 août, les Etats-Unis d'Amérique ont apprécié les efforts constants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) visant à respecter son calendrier électoral.

Ils ont noté l'achèvement globalement réussi de l'enregistrement des candidats aux élections législatives et locales, ainsi que les défis qui subsistent dans certains territoires.

Washington a également salué les efforts continus des parties prenantes aux élections en RDC, visant à assurer l'inclusivité, la transparence, et la quiétude du cycle électoral en cours.

Dans ce communiqué, il les a appelés à « redoubler leurs efforts pour renforcer la confiance dans le processus électoral au sein des citoyens congolais et encourager la participation des électeurs aux scrutins qui se tiendront en décembre ».

Ainsi, les Etats-Unis disent encourager la CENI à publier les listes électorales, les informations liées au budget et la cartographie électorale dès que possible pour démontrer son engagement envers la transparence et la responsabilisation.

Ils insistent également sur la protection des droits humains fondamentaux tels que la liberté d'expression, la liberté de réunion, et le droit de circulation.

La même source note avec « inquiétude les rapports d'attaques physiques contre des personnalités politiques, de harcèlement de partisans, de procédures judiciaires politisées, et de détentions arbitraires qui pourraient réduire les opportunités en faveur des candidats pendant le processus électoral et saper la confiance du public en la capacité du gouvernement à garantir des élections libres, équitables, et pacifiques ».