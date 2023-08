Sénégal: Kaffrine - Mise en place d'un cadre de concertation régionale sur la migration

Kaffrine — Les acteurs intervenant dans le secteur de la migration de la région de Kaffrine (centre-ouest) ont mis en place, mercredi, un cadre de concertation régionale sur la migration et le développement, afin de mieux garantir l'efficacité des interventions, a constaté l'APS.

« Ce cadre vise à rassembler tous les intervenants en matière de migration et de développement : les associations de migrants, la société civile, les services techniques déconcentrés, les services étatiques et les ONG, afin de mieux coordonner les politiques liées à la problématique migratoire », a expliqué Hamidou Mbaye, responsable du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur(Boas) de Kaffrine.

Selon lui, l'objectif est de répondre aux besoins des migrants de retour, des potentiels migrants et des associations issues des communautés de migrants en matière de problèmes sociaux, de formation, d'économie et de finance, en vue d'améliorer leur bien-être dans la région.

Il s'exprimait au terme d'un atelier de partage et de mise en place du cadre régional de concertation et de dialogue sur la migration et le développement, présidé par l'adjointe au gouverneur en charge des affaires administratives, Tiguida Wagué.

« Cette initiative découle d'une directive du partenaire, notamment l'Union européenne (UE), ainsi que de la volonté de la direction générale d'appui des Sénégalais de l'extérieur, visant à mettre en place ces cadres de concertation sur la migration dans toutes les régions du Sénégal pour garantir l'efficacité de nos actions », a-t-il indiqué.