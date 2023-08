Sénégal: Rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 - Macky prône un climat social apaisé

Abordant les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le Président a ordonné au Pm et ministres sectoriels de prendre toutes les dispositions pour une parfaite organisation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 dans un climat social apaisé et propice à la réussite scolaire et universitaire, non sans signaler la nécessité d'assurer le soutien de l'Etat aux Daaras, ainsi que le lancement des constructions et/ou l'opérationnalisation des nouvelles universités (de Matam et Tambacounda), des centres de formation professionnelle départementaux, des lycées d'excellence et des classes préparatoires.

La question de l'insertion des jeunes a été également actualisée par le chef de l'Etat qui a demandé d'accélérer la mise en oeuvre du Programme « XEYU NDAW NI » dans ses déclinaisons formations, recrutements spéciaux et entreprenariat. Il a, en outre rappelé la nécessité d'un bon suivi du déroulement de la campagne agricole et de la préparation de la campagne de commercialisation des productions agricoles et horticoles.