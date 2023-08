Sénégal: L'USSEIN va développer des modules de formation sur la gouvernance foncière (rectrice)

Kaolack — L'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) va développer des modules de formation sur la gouvernance foncière pour former des ressources humaines capables de moderniser l'agriculture, a indiqué sa rectrice.

"L'USSEIN a été choisie pour mettre en oeuvre les modules de formation sur la gouvernance foncière parce que c'est la première université thématique du Sénégal spécialisée dans l'agriculture et les métiers connexes. Son rôle, c'est de former des ressources humaines capables de moderniser l'agriculture en utilisant les savoirs scientifiques et techniques de pointe, mais également en intégrant tous les savoirs locaux et endogènes", a dit la professeure Ndèye Coumba Touré Kane.

Elle s'exprimait mercredi au cours d'un atelier de validation des modules de formation sur la gouvernance foncière dans les régions de Kaffrine et Kaolack. Mme Touré a signalé que la gestion foncière est au coeur de ce dispositif.

Cette activité de deux jours (30-31 août), qui entre dans le cadre du projet "Seen Suuf", communément appelé "Projet d'appui à la formation des acteurs locaux et des autorités administratives sur la gouvernance foncière", est née d'une convention de partenariat entre l'USSEIN et la société allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Selon elle, ce projet est en phase avec le modèle pédagogique de l'USSEIN.

»Non seulement nous allons renforcer l'approche par compétences que nous avons, mais aussi valoriser la recherche sur le foncier, en faisant des études dont les résultats seront utilisés comme des outils de plaidoyer par la GZ mais aussi par les élus auprès des décideurs", a-t-elle indiqué.

Elle a signalé que la particularité de ce projet, c'est que des subventions seront allouées à des étudiants et/ou aux personnels des collectivités territoriales pour leur permettre d'avoir toute la formation requise en matière de gestion foncière.

»Avec ce projet, il y a une valeur ajoutée réelle attendue. Mais, cette valeur ajoutée réelle ne pourra être appréciée que si nous, en interne, nous discutons de ce qui pourra être les modules de formation que nous allons inculquer pour que les étudiants et autres apprenants puissent avoir une maitrise réelle de l'ensemble des domaines dans le cadre du foncier", a-t-elle insisté.

Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) est disposé à accompagner l'USSEIN pour lui permettre d'améliorer ses performances d'enseignement, de recherche et d'accompagnement des collectivités territoriales, a souligné le Conseiller technique de la GIZ en charge de la formation et de la politique foncière, Amsata Niang.

»Le projet +Seen Suuf+, bras technique de la coopération allemande au Sénégal, nous permettra (...) de régler un certain nombre de problèmes auxquels le Sénégal est confronté", a estimé M. Niang.