Ghana: Qui est Nuamah, la pépite ghanéenne qui vient de signer à l'OL ?

Ernest Nuamah a signé à Lyon ce 30 aout 2023. Le Ghanéen, 19 ans, est un talent brut, et l'OL, pourtant en difficulté financière, va débourser au moins 23 millions d'euros, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire, pour garder définitivement le joueur. Présentation du jeune phénomène ?

C'est officiel ! Lyon a annoncé mercredi s'être fait prêter l'attaquant international ghanéen Ernest Nuamah, après qu'il a été transféré de Norddjaelland (D1 danoise) à Molenbeek (D1 belge), club de la galaxie Eagle Football comme l'OL.

À tout juste 19 ans, Ernest Nuamah est la définition même de ces profils qu'on aime appeler « pépites » dans le jargon footballistique. Prolifique (14 buts la saison dernière), performant (élu meilleur joueur du championnat danois en 2022/2023), et spectaculaire, il a tout pour plaire à un public du Groupama Stadium, déprimé par les dernières performances des Gones.

OL have signed all documents and they're set to unveil Ernest Nuamah as new signing. Medical completed, deal sealed 🔴🔵🇬🇭 #OL Official statement expected today for 2003 born striker who's joining from Nordsjaelland. pic.twitter.com/U1FBYkXl32-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023