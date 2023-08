Tunisie: Exportation du premier Pick-up fabriqué en Tunisie vers la Jordanie - Une belle marque de confiance

Cette première opération d'export témoigne de la confiance des marchés étrangers envers le savoir-faire tunisien, la qualité de production ainsi que l'innovation de la marque Peugeot. Ce qui renforce la réputation de la Tunisie en tant que centre d'excellence manufacturière.

«Stafim Industrielle», filiale de Groupe Stafim, opérateur historique sur la scène automobile en Tunisie depuis 1930, démontre son expertise et son engagement envers l'excellence manufacturière en donnant le coup d'envoi de la première opération d'export vers la Jordanie du Pick-up «Peugeot Landtrek», fabriqué dans les usines de «Stafim Industrielle» à El Mghira avec un taux d'intégration de 42%.

Cette première opération d'export témoigne de la confiance des marchés étrangers envers le savoir-faire tunisien, la qualité de production ainsi que l'innovation de la marque Peugeot. Ce qui renforce la réputation de la Tunisie en tant que centre d'excellence manufacturière.

Des compétences 100% tunisiennes

En effet, le «Peugeot Landtrek», best-seller de la marque Peugeot en Tunisie, est monté en SKD à l'usine Stafim Industrielle, baptisée «Usine excellente» qui est considérée par «Stellantis» comme Benchmark en termes de qualité avec un fort indice (IQX de 0,13), et ce, grâce aux compétences 100% tunisiennes hautement qualifiées employées par Stafim industrielle, qui sont formées et répondent haut la main aux standards et exigences de Stellantis.

%

Cette exportation vers la Jordanie est non seulement considérée comme gage de confiance, mais aussi contribue à la croissance économique de la Tunisie en créant de nouvelles opportunités commerciales et en générant une entrée de devises considérable.

Elle renforce également la réputation du pays en tant que centre d'excellence dans le domaine de production automobile et crée plus de 650 emplois locaux directs et indirects, ce qui stimule le développement de compétences spécialisées en renforçant ainsi le tissu industriel tunisien. Cet évènement marque ainsi le début de plusieurs opérations d'exportation prometteuses vers des pays maghrébins et africains, et ce, dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en place.

Sans oublier le contrat cadre signé avec Stellantis pour l'export du Landtrek, qui constitue un important facteur de facilitation et d'encouragement à l'export pour Stafim Industrielle et pour la Tunisie.