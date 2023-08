Tunisie: EST - Le remue-ménage se poursuit - Abu Zraiq et Ben Ayed - la porte de sortie...

Le premier est le plus clair du temps, blessé. Le second n'a jamais vraiment convaincu. Toutefois, l'Espérance doit payer le prix fort pour s'en débarrasser.

Alors que le nouvel exercice a déjà commencé, l'Espérance de Tunis, à l'instar de la majeure partie des clubs de la Ligue 1, n'a pas encore arrêté la composition de son effectif au titre de la saison 2023-2024. Les départs et les arrivées sont toujours d'actualité du côté du Parc B où on s'active pour laisser partir au moins un autre étranger.

L'objectif est de libérer de la place à l'un des deux Brésiliens, Yan Sasse et Rodrigo Rodrigues. L'un des deux doit récupérer la place de Sabir Bougrine. Il reste donc une autre place à libérer. Sauf que les départs coûtent relativement assez cher. Pour conclure la résiliation à l'amiable du contrat de Sabir Bougrine, l'Espérance a déboursé une somme avoisinant les 750.000 dinars.

Abu Zraiq a encore rechuté...

De retour à peine à la compétition et alors qu'il commençait à retrouver progressivement ses prouesses, l'attaquant jordanien, Faysal Abu Zraiq, a encore rechuté en contractant une nouvelle blessure.

Une mauvaise nouvelle qui devra amener les responsables de l'EST à penser à se débarrasser d'un joueur qui a passé le plus clair de son temps, depuis son arrivée au Parc B il y a un an, à l'infirmerie. En janvier dernier, Abu Zraiq est passé sur le billard et a mis des mois pour être de nouveau compétitif et le voilà de nouveau blessé. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Abu Zraiq peut exiger une somme mirobolante pour résilier son contrat. C'est ce qu'en tout cas aurait exigé l'Algérien Riadh Ben Ayed pour résilier son contrat à l'amiable.

Selon les bruits de couloir, Ben Ayed aurait exigé le paiement des salaires restants dans son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025. Or, dans les coulisses du club et après la rechute d'Abu Zraiq, on pense résilier plutôt le contrat de ce dernier et de garder Ben Ayed comme joueur remplaçant de Rodrigues. Ce n'est qu'une idée parmi d'autres.

Ben Hammouda et Zaddem restent finalement

A un certain temps, ils étaient proches de la porte de sortie et on leur a même demandé de trouver preneur. Mohamed Amine Ben Hammouda et Moataz Zaddem restent finalement au Parc B.

Le premier fait partie de nouveau des plans de Mouine Chaâbani alors que le second s'entraîne en solitaire dans la salle de musculation du parc.

Bilel Sahli avec le groupe

Après avoir finalisé, il y a une semaine, les démarches administratives en signant un contrat de trois ans au profit de l'EST, l'attaquant Bilel Sahli a effectué mardi sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Sera-t-il de la partie après-demain contre l'UST ?