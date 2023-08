Sénégal: Phases nationales sportives « Navétanes 2023 » - Mboulane de Diourbel s'impose devant Waaly Daan de Thiès

La finale des phases nationales sportives des « Navétanes » a opposé, avant-hier au stade municipal El Hadj Babacar Gaye de Kaffrine, deux équipes représentant les régions de Diourbel et de Thiès. L'Asc Mboulane a créé la surprise en battant un habitué des confrontations de phases nationales, l'Asc Waaly Daan de Thiès.

Au bout du suspense, après les prolongations, le score s'est soldé par 0-0 (3-0 aux tirs au but).

La finale des « Navétanes » 2023 ayant opposé l'Asc Mboulane (Diourbel) à Waaly Daan de Thiès s'est achevée sur un match nul vierge 0-0 (3-0), au stade Babacar Gaye de Kaffrine. Il a fallu un exploit du gardien Sadièye Tall alias « De Gea » qui a arrêté les trois premiers penalties de l'équipe adverse, lors de la séance des tirs au but, pour offrir le trophée à Mboulane.

Alors que le match était prévu à 19 h, le coup d'envoi n'a pu être donné que vers 22h, à cause d'une forte pluie qui a fortement trempé la pelouse. Il aura fallu l'intervention de volontaires qui se sont mis à pied d'oeuvre, et à l'aide de sauts, pour évacuer l'eau, afin que le match puisse enfin démarrer vers 22h.

Au coup d'envoi, les deux formations ont tardé à entrer dans le match. Il faudra attendre la quinzaine de minutes pour voir la première occasion franche quand le numéro 18 de Waaly Daan a raté une tête, après une longue passe en profondeur.

Pas d'occasions nettes pour Mboulane en première période. Même si le ballon se retrouve plus sur la partie de terrain adverse, les joueurs de Waaly Daan n'arrivent pas à transformer les opportunités qui s'offrent à eux. C'est le cas à la 30e minute lorsque le numéro 9 récupère une balle perdue par le camp mboulanois et se dirige vers le but.

Il réussit à obtenir un coup franc très bien placé qui ne sera pas transformé par le numéro 17.

Vers la fin de la première période, les Thiessois obtiennent une nouvelle chance sur un corner très mal négocié qui va partir dans les gradins. Même ambiance en deuxième mi-temps où les occasions se multiplient pour Waaly Daan. Mais le match manque d'être interrompu lorsqu'un joueur de leur Asc, après une longue course, se dirige vers les cages du gardien pour faire semblant de récupérer un objet non identifié.

Ce qui va occasionner un tohu-bohu exceptionnel. Amadou Kane, le président de l'Oncav, le commissaire de Police de Kaffrine et d'autres autorités descendent des tribunes pour régler le problème. Après la reprise (62e minute), le numéro 12 de Mboulane et le numéro 18 de Waalydaan seront expulsés. Mboulane se réveille enfin et arrive à profiter de ses occasions.

La vedette de l'équipe de Diourbel, Sakho Cissé Dione, mène des tentatives mais est toujours barré par la défense des Thiessois qui sont arrivés à le contenir en première mi-temps. Ses autres coéquipiers, plus libérés, réussissent à se frayer un chemin mais butent sur le dernier geste. C'est le cas lorsque le numéro 19 de Mboulane rate une occasion en fin de match.

Dans les prolongations, après la fin du temps réglementaire, Mboulane, sur une touche perdue, manque de peu de marquer. Réponse du berger à la bergère, Waaly Daan rate un tir qui manque d'intensité alors que son avant-centre est seul dans la surface.

Une deuxième occasion s'offre pour les Thiessois lorsque Roberto Bassène (homme du match) trompe toute la défense, sur une longue course et se dirige vers le but. Un moment, il ralentit et est rejoint par le dernier défenseur.

Ainsi, Waaly Daan n'a pas pu maximiser sa domination au cours du match. À la séance des tirs au but, ses trois tireurs ratent leurs essais. Le match se termine peu après minuit dans une ambiance festive. En cadets, l'avenir de Médina Fall de Thiès s'est fait battre (1-3) par Raza de Bounkiling de Sédhiou.

BENJAMIN NDIAYE, COACH DE MBOULANE

« Tout est dans le mental et on l'a réussi »

« Je suis très content de cette victoire. Je dédie la victoire à toute la population de Diourbel et de Mbacké et tous ceux qui se sont déplacés. En première mi-temps, on avait des problèmes, mais après avoir fait des changements tactiques, nous avons réussi à nous en sortir. J'avais foi de gagner cette coupe parce que j'avais une très bonne défense. Tout est dans le mental et on l'a réussi ».

GO SARR (PAPE SAMBOU SARR), COACH WAALY DAAN

« On ne peut pas à chaque fois gagner »

« On ne peut pas à chaque fois gagner. L'année dernière, on avait gagné les phases départementales aux tirs au but. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Je félicite l'équipe adverse. »

AMADOU KANE, PRÉSIDENT DE L'ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE VACANCES

« Les interventions des autorités montrent que l'État a un regard sur ce que nous faisons »

Les phases nationales, sportives et culturelles organisées par l'Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) ont pris fin hier. Le président de l'Oncav, Amadou Kane, s'est, du coup, confié sur le bilan des évènements.

Comment se porte le mouvement « Navétanes » ?

Nous rendons grâce à Dieu. Même dans les moments de crise, le mouvement « Navétanes » se porte très bien. Il fait toujours son bonhomme de chemin. Dieu merci !

Pourquoi le choix de Kaffrine pour organiser ces phases nationales, sportives et culturelles 2023 ?

D'abord, c'est le ministre Abdoulaye Saydou Sow, maire de Kaffrine, qui l'a voulu et nous l'avons accepté. Mais, à dire vrai, nous n'avons pas regretté le choix porté sur cette région. Je pense que nous sommes en train de vivre les phases les plus belles de l'histoire des « Navétanes » ; que ça soit du point de vue de la mobilisation que de l'accueil de la population, tout comme en apport de moyens. Durant l'ouverture, ce n'est pas moins de quinze ministres, au-delà du Premier ministre, qui ont participé. Il y avait presque toutes les autorités.

Dans les quatre départements, il y a eu aussi une participation exceptionnelle dans toutes les cérémonies que nous avons organisées. Partout, ce fut la même chose. L'université d'été que nous avons organisée a été tout aussi exceptionnelle. Jamais une université n'a mobilisé autant de monde. Toutes les interventions des autorités montrent que l'État a un regard sur ce que nous faisons. Et cela nous galvanise. Le ministre de la Culture, Aliou Sow, nous a accompagnés à hauteur de 24 millions de FCfa ; ce qui nous a permis de financer les activités culturelles. Le parrain Abdoulaye Saydou Sow a, pour sa part, décaissé 50 millions de FCfa. C'est la première fois que nous avons reçu une telle somme de la part d'un parrain. Nous sommes comblés.

Quelles sont les innovations qui ont été apportées cette année ?

D'abord, c'est cette forte mobilisation qui constitue une innovation. Par rapport aux activités, nous avons eu à organiser deux concerts. Nous avons pu, avec l'apport du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, avoir un agenda culturel très fourni. Nous avons fait un concert à Mbirkelane, puis à Kaffrine. Les phases culturelles se sont aussi déroulées au centre socioculturel avec les axes de la région. Les participants n'auront pas à regretter les productions de nos troupes théâtrales. L'université d'été a été également une innovation. Dans les compétitions, il y a eu une amélioration par rapport au nombre d'équipes ayant participé aux phases. Nous avons eu 19 Asc pour les cadets. Ça fait Longtemps que nous n'avions plus eu ce nombre en cadets. En séniors, ils étaient au nombre de 36 Asc, dont 11 équipes provenant de la région de Kaffrine. Il y a eu donc un nombre important d'équipes.

L'autre innovation, c'est par rapport à la culture. Ce volet a eu une part conséquente dans ces phases de 2023. Nous avons aussi ajouté une touche nouvelle avec l'intégration des jeux vidéo. Vous savez, au Sénégal, il y a une fédération de jeux vidéo qui a été mise en place.

Nous avons signé un partenariat avec eux. Lors du lancement, ça a vraiment attiré du monde. Ça nous a surpris ! C'est beaucoup d'enjeux autour. Ça va nous aider à éduquer et éveiller les enfants, à faire en sorte que tout ce à quoi nous sommes attachés ne s'oublie pas.

La violence dans le mouvement « Navétanes » est souvent décriée. Avez-vous eu à enregistrer des cas de violence durant ces phases 2023 ?

Je pense que la violence, c'est un phénomène de société. Ce qui est sûr et certain, c'est que quiconque aurait à se distinguer dans ces faits de violence sera sanctionné ; que ça soit une Asc ou un individu. Nous avons le règlement. Au-delà de ça, nous sommes en train de sensibiliser. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas graves. Il faut préciser que le football mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de monde. C'est normal qu'avec l'enthousiasme que ça fait naître, il y ait des tensions. Ce qui est souhaitable, c'est que ça ne soit pas des tensions qui vont jusqu'à freiner la fonctionnalité de nos activités, ou même gangrener nos matches ou même remettre en cause les lois du pays.

Quelles sont les perspectives ?

Le bilan est positif pour le moment. Le choix s'est porté sur la région de Matam pour accueillir les phases nationales, sportives et culturelles de l'année prochaine. Nous comptons également tenir les assises des « Navétanes », qui seront suivies d'une audience avec le Président de la République. Nous avons mis en place une mutuelle de santé du « Navétanes » « Alal Santé ».

Nous avons aussi deux projets phares. Le premier, c'est un projet de construction de fast-food dans chaque département. Nous avons également un projet de mise en place d'une usine d'eau dans 5 zones du Sénégal.

Ce sont de bonnes perspectives pour montrer que nous sommes une association nationale reconnue d'utilité publique. Nous sommes les cadres unitaires les plus importants de ce pays. L'Asc Jamono de Kaffrine est, par exemple, le cadre unitaire le plus important de la ville où toutes les couches sociales se rencontrent. On ne peut pas émaner de la population et ne pas se soucier des difficultés qu'elle rencontre. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons comme crédo de tout faire pour servir les populations.

C'est le moment aussi de remercier le Président de la République, Macky Sall, qui n'a ménagé aucun effort pour que ces « Navétanes » puissent se passer dans de bonnes conditions.