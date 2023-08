Congo-Kinshasa: Face aux enjeux électoraux de l'heure, MSC - Lifoa Virginie et Frida Munshy ratissent large à Kimbanseke

La Présidente de la Dynamique Virginie LIFOA, en sigle DVL, et Présidente Fédérale de la Ligue de Femmes du Mouvement de Solidarité pour le Changement de Kimbanseke, a invité Mme Frida Munshy, Présidente Nationale de la Ligue Nationale des Femmes du parti MSC de l'Honorable Laurent Batumona.

C'était pour, d'une part, la présenter à sa base et, d'autre part, peaufiner des stratégies sur la préparation des élections. La Première Dame de AMSC, AAAP, AE et A2R est satisfaite du travail de mobilisation effectuée à cette fédération. Une mission qui avait pour objet d'échanger d'expérience entre elle et les femmes de la Dynamique Virginie Lifoa Liembe sur les enjeux électoraux de l'heure. A quelques mois du début de la pré-campagne, les fédérations du MSC réchauffent leurs batteries et forment leurs militantes investies sur les listes électorales à la mobilisation de leur base. Tel est le cas de Mme Lifoa Virginie pour un ticket gagnant à la Députation provinciale dans les tréfonds de Kimbanseke.

Dans la cours de Nzela ya poto, sous plusieurs chapelles ardentes les femmes vêtues de vêtements multicolores partagent et fassent connaissance entre elles car il y avait-là, des membres de la DVL et les leaders du parti politique du MSC, qui devront désormais battre campagne ensemble pour les élections législatives à venir.

"J'adresse mes remerciements à Madame Virginie Lifoa Liembe, Coordonnatrice de la Dynamique Lifoa Virgonie pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à cette réunion en tant présidente Nationale de la Ligue de Femmes du MSC. Nous avons échangé avec une Dirigeante qui cerne les enjeux électoraux de l'heure et elle porte ses fonctions du Parti MSC avec la volonté de donner priorité aux attentes de la femme. Nos échanges avec sa base étaient axés sur les pistes de collaboration pour les élections législatives nationale et provinciale, afin de conduire nos candidats élus aux Assemblées provinciale et nationale".

A cette rencontre publique des Femmes du MSC, la Première Dame Frida Munshy était accompagnée de son staff. La Présidente nationale a également apprécié les résultats de la visite, qu'elle a qualifiée d'une si grande importance pour la redynamisation et la mobilisation des membres à la base afin d'offrir au MSC non seulement un grand nombre des députés nationaux et provinciaux ainsi qu'aux niveaux de commune et rassurer la réélection de notre candidat unique à la Présidentielle Félix Tshisekedi.

Elle a souligné, en outre, que la Présidente de la Fédération du MSC de Kimbaseke est un modèle auquel les fédérations pourraient s'inspirer car, elle contribue énormément en apportant une petite portion aux femmes à travers son ONG Dynamique Virginie Lifoa.

Frida Munshy a, particulièrement, remercié les Femmes de Kimbanseke pour la confiance placée en elle en l'invitant pour prendre part à cette réunion publique et la présenter à la population depuis qu'elle avait été élevée au rang de la Présidente nationale de la Ligue des Femmes du MSC.

Dans son mot de circonstance de cette cérémonie, haute en couleur, de communion entre la candidate et sa base, Mme Virginie Lifoa a rendu grâce à Dieu après avoir entrepris avec son équipe un travail de titan dès lors qu'elle a murie l'ambition d'exercer un mandat politique.

Elle a présenté la double dimension de la Présidente de la Ligue nationale des Femmes : celle d'une leader politique et de maman. S'appuyant sur celle de maman, qu'elle a affectueusement appelé « la reine mère » Virginie Lifoa a expliqué, par ailleurs, à la maman que c'est ce même endroit que nous avions accueilli le roi qui est votre époux l'Autorité Morale Laurent Batumona.

En tant que leader politique elle a expliqué : "Nous sommes alignés sur le même front à des axes différents, c'est-à-dire, vous vous êtes à la députation nationale et nous nous sommes à la députation provinciale. Quoi de normal que nous puissions communier nos efforts pour un idéal commun", a déclaré Lifoa.

Pour ce faire, a-t-elle poursuivi : "la DVL a construit de fil en aiguille une base électorale solide et fidèle qui du reste à cette nouvelle communion ticket-gagnant et un choix utile. Elle rassure pour nous donner le mandat politique que nous cherchons et là je mets ma main au coeur", rassure-t-elle.

Parlant au nom de sa base elle dit : "Cette base apparemment silencieuse elle est capable de murmurer si ces désidératas ne sont pas réalisés. C'est ainsi je me ferais leur voix auprès de vous chaque fois qu'elle aura à réaliser des projets. Et, elle a déjà conçu quelques projets que je me ferais le devoir de vous remettre".