Congo-Kinshasa: Pose de la première pierre du nouveau Bâtiment de la Cour Constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta - 'Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un bâtiment, mais plutôt de s'engager plus que jamais à satisfaire aux exigences d'une véritable justice Constitutionnelle'

Soucieux d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à la pose de la première pierre du bâtiment de la Cour Constitutionnelle. Au-delà d'un simple lieu de construction, elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels qui sont la justice et le développement dont le déploiement d'infrastructures judiciaires modernes à leur équipement est associé à une vision plus large du développement et selon les réformes de la Justice.

La RDC s'est engagée, avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), sur la voie d'une société plus équitable et éclairée par les règles de droit et de justice.

En Présence du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, c'est sous les commentaires de l'Architecte Patience Tombola qui a conçu le plan dudit bâtiment, qu'une vidéo a été projetée présentant ce chef-d'œuvre inspiré sous la forme du Volcan Nyiragongo avec une image identitaire.

D'une architecture atypique, cette nouvelle bâtisse s'élève à 4 niveaux dont le rez-de-chaussée, avec une salle d'audience d'une capacité de 150 places, et une autre salle de 60 places.

A l'intérieur de cette salle, il y a la possibilité d'installer un système de comparution virtuelle, permettant à un juge d'intervenir à distance.

Dans le même compartiment, il est prévu une Bibliothèque moderne adaptée aux exigences contemporaines, qui peut comprendre plus de 10.000 ouvrages avec un moyen de consultation virtuelle pour les justiciables et les magistrats, suivi d'une salle de réunion de près de 25 places et d'une salle de lecture qui sera équipée des ordinateurs en vue de faciliter la concentration des magistrats.

«Nous espérons que, à travers ce projet, la Cour aura un édifice qui lui permettra d'assurer un fonctionnement régulier et avec un confort inégalée», a-t-il avancé.

Le Président de la Cour et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Dieudonné Kamuleta, a, quant à lui, reconnu que ce jour est mémorable quant à la réalisation de cet ouvrage qui constituera un espace adéquat, fonctionnel.

Mais aussi qui favorisera un bon rendement et l'efficacité du travail des juges et des collaborateurs pour la réalisation de la mission de la Justice Constitutionnelle qui leur a été confiée.

«Ce bâtiment doit refléter la grandeur et le prestige de la mission qui leur a été confiée et ressemblera tous les attributs de cette institution en sa qualité de gardien de la loi fondamentale et restera un symbole durable de justice et de sublimation de droit individuel au sommet de la hiérarchie des normes», s'est-il exprimé.

Dans sa thèse, il a précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir un bâtiment mais plutôt de s'engager plus que jamais à satisfaire aux exigences d'une véritable justice Constitutionnelle et d'un Etat de Droit.

Pour le Représentant-pays du PNUD, M. Damien Mama, cette initiative met en avant la modernisation des infrastructures judiciaires, et qui encourage le progrès socio-économique. Il a soutenu que cette construction respecte les normes de sécurité et confidentialité car, en plus de refléter l'importance de la Cour Constitutionnelle, cette dernière constitue un outil qui garantit les droits humains, renfonce la démocratie et assieds les principes d'un Etat de Droit.