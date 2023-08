Congo-Kinshasa: Ancien vice-président de la CENI et président du MILAPRO, Norbert Basengezi - «L'actuelle CENI devra être encouragée et soutenue »

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu, lundi 28 août 2023, avec Norbert Basengezi Katintima, ancien vice-président de la Centrale électorale, récemment élu Président du Ministère des laïcs protestants (Milapro). Il a tenu à exprimer ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral, appréciant les efforts considérables déployés dans les préparatifs des élections du 20 décembre 2023. Pour lui, l'actuelle CENI devra être encouragée et soutenue par tous en vue de la tenue des scrutins dans le délai constitutionnel.

L'hôte du numéro un de la Centrale électorale, par ailleurs président de l'Alliance des Nationalistes pour le Congo Émergent (ANCE), parti politique centriste membre de l'Union sacrée, avec pour doctrine, le libéralisme économique et politique, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'actuelle équipe de la CENI pilotée par Denis Kadima Kazadi.

«Nous sommes une délégation de l'ECC, Ministère des laïcs protestants et il y a de cela trois semaines il y a eu élection au niveau du MILAPRO. Nous sommes venus dire au Président que le Ministère des laïcs protestants encadre plus de 49% de la population congolaise et que ce sont des électeurs pour la plupart et nous devrons collaborer. Nous avons besoin de l'éducation civique et électorale de cette population, mais aussi de la formation de sensibilisateurs relais. Nous avons besoin de communiquer avec la CENI parce que la CENI utilise nos écoles, nos centres de santé et cette collaboration entre l'église et la Centrale électorale devra être renforcée.

Il se trouve que nous avons des scrutins qui sont nouveaux, il y en aura quatre au lieu de trois notamment au niveau communal. On est venu lui demander l'envoi des machines à voter à nos électeurs pour qu'ils commencent cette adaptation et cette formation pour ces scrutins à quatre niveaux (la Présidentielle, la députation nationale, la provinciale et les communales). Dans les trois scrutins précédents, il n'y avait pas des communales pour lesquelles nous le félicitons parce qu'il a tenu à faire respecter tous les scrutins », a indiqué Norbert Basengezi Katintima.

En relevant que le principe du bon sens commande que les plus anciens apportent leurs précieux conseils aux nouveaux en vue d'améliorer ce qui peut l'être pour le plus grand bien de la collectivité.

« Ce n'est pas même une démarche, c'est en somme une logique que les anciens devraient tout faire pour prodiguer des conseils aux nouveaux et ces derniers devraient écouter leurs prédécesseurs pour améliorer, un tant soit peu. Chacun doit penser à travailler pour le Congo et moi je crois que c'est un bon modèle que moi j'ai apprécié et que lui-même a apprécié cette collaboration. Mes impressions sur le processus électoral, il reste quatre jours pour la convocation de l'électorat pour la Présidentielle. Mon Président Malu-Malu disait que le train a déjà quitté la gare, il leur reste quatre jours pour les candidats-présidents de déposer leurs candidatures et il ne faut pas rêver. Il faut savoir compter les jours : il restera 30 jours pour septembre, 31 pour octobre, 30 jours pour le mois de novembre et 20 en décembre.

Nous sommes donc à moins de 120 jours des élections. La CENI actuelle a commencé son mandat avec un grand retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai ce qu'il a fourni beaucoup d'efforts remarquables et je leur demande de multiplier les cadres de concertations et ils ont notre appui pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir, surtout au niveau juridique, les textes sont là, au plan logistique, ils nous ont étonnés, quand ils ont organisé l'enrôlement.

Certes, il y a eu de petits problèmes pour la carte. Mais félicitation à ce groupe, parce que les critiques on en a eu contre Malu-Malu et moi-même, contre Mulunda, même contre son successeur. Et eux, ils ne sont pas des anges, il faut néanmoins qu'ils soient soutenus compte tenu du respect du délai constitutionnel et pour le travail abattu dans un bref délai. Je crois qu'ils ont tenu parole, surtout je les encourage pour le respect du calendrier. Nous ne sommes pas pour la prolongation », a fait valoir le Président du MILAPRO.