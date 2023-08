Gabon: Appel à l'unité du président du Conseil des Gabonais de France à ses compatriotes de la diaspora

Dans un message au lendemain des événements post-élection au Gabon, le Conseil des Gabonais de France, par la voix de son président, Jean-Clair Nneme, a tenu à s'adresser à ses compatriotes.

Dès le 31 août, depuis Paris, le Conseil des Gabonais de France (CGF), après concertation et à la suite d'une série de réunions de crise, a appelé la diaspora gabonaise à garder son calme et à rester unie dans la concorde et la fraternité en ces temps difficiles que traverse le Gabon. « Nous savons pouvoir compter sur notre esprit de patriotisme pour que vive le Gabon et que la paix soit toujours notre ressort », s'est exprimé Jean-Clair Nneme.

Il est question pour le CGF et tous les amis du Gabon de trouver les voies et moyens afin d'agir en synergie et en concertation pour surmonter les différends, être capable de préserver l'unité et la paix, conditions indispensables à la prospérité et au vivre-ensemble d'un Gabon harmonieux.

« Nous lançons à toute la nation en général, et à la diaspora gabonaise de France en particulier, un appel à l'unité et laissons les intérêts et les égoïsmes de côté car ils tuent toute aspiration à la paix, toute possibilité d'avenir. Nous leur demandons de rester sereins, de ne pas céder à des manifestations inutiles, de s'abstenir de toute violence et de toute émeute. La crise actuelle doit être résolue grâce aux efforts conjoints de toutes les forces de notre pays », a déclaré en substance le président du CGF.

Il a conclu son appel en s'adressant aux forces de défense et de sécurité de son pays leur demandant d'être « plus que jamais déterminées à assurer la sécurité de nos compatriotes ».