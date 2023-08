Madagascar: Christian Ntsay - ' Le calendrier actuel est la seule option '

Ferme et sans ambages, le Premier ministre réaffirme que la présidentielle se tiendra bel et bien cette année et suivant le calendrier déjà officialisé en Conseil du gouvernement. Il n'y a pas d'autres options de prévu, soutient-il.

"e l'ai déjà dit et je le redis, l'élection se tiendra cette année". C'est ce qu'a déclaré Christian Ntsay, Premier ministre, en réponse à la presse, hier. Une réponse à une question au sujet de l'élection présidentielle à l'issue du 11e dialogue politique entre Madagascar et l'Union européenne (UE), à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Anosy, hier. Sans surprise, l'élection présidentielle a été un des principaux sujets discutés durant ce dialogue entre le gouvernement et la team Europe. Un point confirmé par le locataire de Mahazoarivo et Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de la délégation de l'UE à l'issue de leurs échanges à huis clos.

La diplomate européenne, notamment, a réaffirmé le soutien de l'UE au processus électoral par le biais du "Basket fund", ou encore l'appui aux observateurs électoraux nationaux. Bien que le processus soit en marche, comme la période de dépôt des dossiers de candidature, des acteurs politiques, dont des prétendants annoncés à la magistrature suprême, remettent en cause la tenue de la présidentielle. Ceci, au motif que les conditions politiques et techniques pour une issue crédible et acceptée de tous, ne seraient pas réunies.

Après de multiples remue-méninges et des coups d'éclat médiatiques, ceux qui pilonnent le processus électoral se tournent aujourd'hui, vers le Conseil oecuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). Le Conseil oecuménique entame la dernière ligne droite de la concertation nationale qu'il initie, cette semaine. Une déclaration pour boucler la boucle est prévue, demain. Dans cette optique, les quatre chefs d'église ont consulté les acteurs politiques, hier, à l'Institut supérieur de travail social (ISTS).

Sens unique

Les aspirants à la présidence de la République et leurs soutiens politiques ont été nombreux à avoir répondu à l'appel du FFKM, à Mandrimena. Chacun voulant faire entendre sa voix. Il y a eu ceux qui exigent "une Transition" avant la présidentielle. D'autres veulent le report du scrutin et la mise en place d'un "consensus ou accord politique" préalable, afin de garantir une administration électorale inclusive.

Dans sa réponse à la presse, hier, Christian Ntsay rembarre sans ménagement les éventuelles intentions de remettre en cause le scrutin présidentiel suivant le calendrier déjà établi. "Je confirme qu'il n'y a pas d'autres options. Toutes les dispositions légales et réglementaires vont dans ce sens", soutient-il. Pour l'État, le chronogramme politique de cette année est à sens unique, vers la présidentielle. Le Premier ministre enchaîne en notant que le calendrier de la présidentielle est déjà entamé.

Le locataire de Mahazoarivo prend comme exemple, la période de dépôt des dossiers de candidature déjà en cours. "La HCC [Haute Cour Constitutionnelle] publiera la liste officielle des candidats le 9 septembre. Ce qui veut dire qu'après, nous serons pleinement dans une ambiance électorale", ajoute-t-il. Selon la loi organique relative à l'élection présidentielle, "la campagne électorale du premier tour commence trente jours avant la date du scrutin". Le calendrier officialisé par le gouvernement, via le décret de convocation des électeurs, prévoit que la première manche de la course à la magistrature suprême se tienne le 9 novembre.

Bien qu'elle ne soit régie par aucune disposition légale, il est certain que les prétendants à la présidence de la République retenus dans la liste officielle des candidats s'adonnent ou accélère la pré-campagne. Un tour de chauffe avant que ne commence la joute électorale proprement dite. Pour bétonner la détermination de l'État à garder le cap sur l'échéance électorale en fin d'année, le chef du gouvernement met, du reste, en avant le soutien international dont l'Union européenne, qui a été l'interlocuteur du gouvernement, hier. Un appui que l'UE a réaffirmé par la voix de son ambassadrice.